拼圖上滿滿的尼莫！他喊「盡力了」僅拼出1角落 網：何苦為難自己

許多人喜歡在閒暇之餘拼拼圖，享受將圖片慢慢拼到完整的過程，然而有網友卻PO出自己正在拼拼圖的照片，卻僅拼出一小部分，他也無奈的表示「已經盡力了」引來許多網友留言。

一名網友投稿至爆料公社，該張圖片中有一盒拼圖，是知名動畫「海底總動員」主題，上面還用英文寫著「不可能的拼圖」，圖片中除了藍色的「多莉」之外，其他全部都是與「尼莫」非常相似的小丑魚。

拼圖中每一隻小丑魚幾乎都長得一模一樣，使得原PO幾乎只能拼出多莉和四個邊框的邊線，然而其他部分幾乎都是橘色的「尼莫們」，讓人眼花撩亂，要拼好的難度非常高，讓原PO也直呼「已經盡力了」。

網友留言表示「重點有拼出來很厲害了」、「所以說..為什麼要為難自己」、「沒事，拼錯也不會有人發現」、「不要虐待自己」、「當確診隔離時就會發現原來自己拼的出來」、「為何都要折磨自己」。