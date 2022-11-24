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大S千萬床墊遭毀…IKEA秒自薦「該買新的了吧」還附回收服務

聯合新聞網／ 綜合報導
床墊示意圖。 圖／pixabay
床墊示意圖。 圖／pixabay

汪小菲大S離婚一年後再次因500萬生活費鬧上法院，更因汪小菲連日瘋狂開砲猛轟前妻全家，開啟支線「千萬床墊之亂」。昨（24日）大S迅速將床墊送S HOTEL銷毀，結速鬧劇，一向緊跟時事的IKEA小編也立刻發文推銷自家產品，疾呼「舊的不去，新的不來」、「10年品質保證」、「IKEA幫你保住婚姻」，更貼心提醒提供床墊回收服務。

大S與前夫汪小菲的千萬床墊引發熱議，24日晚間的S HOTEL「床墊解體秀」也吸引兩岸網友全程關注，向來不放過時事哏的IKEA宜家家居新店店網路小編立刻製圖發文，表示自家雖然沒有要價百萬的床墊，「但10年品質保證是肯定有的」，強調S型與獨立筒彈簧設計，讓你怎麼翻都不會吵到枕邊人，「#保住婚姻 #IKEA幫你」。

對IKEA新店店小編時事行銷文，網友大讚「每次速度都很快」、「不愧是新店墊」、「真的很會」、「神操作」、「懂蹭」、「不要這麼會跟時事好不好？」，不少人留言也暗藏時事哏，「媛來如此，菲常厲害」、「請問S型是大S還小S」、「不窩囊床墊」、「S型設計笑死我了」，還有人詢問「可以割開來看看嗎？」，小編也立刻貼出「內部照」證明所言不虛「來，給你看」、「是真的S型哦」。

IKEA新店店小編PO照強調「床墊內部真的是S型」。 圖／翻攝自IKEA宜家家居新店店粉專
IKEA新店店小編PO照強調「床墊內部真的是S型」。 圖／翻攝自IKEA宜家家居新店店粉專

IKEA內湖店台中店也隨後跟上，發文表示「舊的不去，新的不來，既然舊的已經解體了，是時候該買新的了吧」、「挑一個舒適高CP值的床墊，即使換人換床也不心疼」，笑翻各店粉絲。

此外，IKEA小編們也不忘提醒自家公司有提供「床墊回收服務」，笑稱「不只貼合你的脊椎，還很貼心」，讓網友紛紛表示「提供床墊回收太讚」、「回收床墊有含解體直播秀嗎」、「請問有幫床墊辦告別式的服務嗎」。

IKEA 汪小菲 大S 離婚

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