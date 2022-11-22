肉桂捲準備入口⋯女兒突吐一句話形容 讓她瞬間「乾嘔沒食慾」

網友分享自己購買美味的肉桂捲，拍完照正準備要吃的時候，討厭肉桂捲的女兒竟在一旁掃興表示裝飾的胡桃顆粒「很像阿伯發黃牙齒」，讓原PO瞬間乾嘔失去食慾，話題引發網路討論。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」中分享，自己買了肉桂捲後，拍完照正準備要食用，從照片看來，肉桂捲上方擠了一層奶霜，並灑了滿滿的胡桃顆粒，看起來香甜可口。

沒想到討厭肉桂捲的女兒竟在旁邊表示，上面那堆胡桃顆粒「好像阿伯發黃的牙齒」，聽完這句話的瞬間，原PO再看一次肉桂捲，馬上乾嘔並失去所有食慾。

原PO表示，自己之後每打開一次肉桂捲就會想到「那堆發黃牙齒在舌尖跳躍……」，並崩潰大喊「要我怎麼克服障礙吃下去？」，網友們回覆「完了，我也回不去了」、「天啊！我不行了」、「真的很像，我以後也不敢吃了」。

有網友稱讚女兒，表示「她很有聯想力，可栽培」、「當我減肥中很想吃肉桂捲的時候，只要默念妳女兒這句話10次，就可以成功抑制食慾，真是太棒了」，另外也有網友認為「比較像剛拔下來血淋淋的蛀牙（牙助路過）」、「很像發黃吃完檳榔的牙齒」。