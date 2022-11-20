她靈光乍現用即溶黑咖啡「滷蛋」 讚嘆：意外好吃

茶葉蛋、滷蛋已不稀奇！有網友喝黑咖啡時突發奇想製作「咖啡滷蛋」，顧名思義即用黑咖啡即溶粉下去用電鍋烹煮，讓原PO意外覺得「超香的啊，非常好吃！」許多網友也嘖嘖稱奇。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多賣的雀巢即溶咖啡實在「大碗又便宜」，某天喝黑咖啡時突然靈光乍現「如果用來滷個咖啡蛋，不知道會不會好吃？」

網友用雀巢即溶咖啡製作咖啡蛋。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

製作完成後，原PO讚嘆一邊剝蛋殼一邊可以聞到咖啡的香氣，更直呼「超香的啊，非常好吃！」她補充，滷了雞蛋版後，再加碼滷了鳥蛋版，鳥蛋的味道更濃、更好吃，甚至大膽預測「可能會再來試試咖啡滷雞腿」。

許多網友紛紛表示，「妳可以再加牛奶，就變拿鐵魯蛋了」、「有沒有研究咖啡溏心蛋」、「咖啡渣版與即溶咖啡版，都試試就知道口味差在哪邊」、「想到韓國白切肉很多食譜也會加咖啡，是真的好吃」、「咖啡蛋不錯哦，有商機」。