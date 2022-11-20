名字結合口號尷尬了！議員候選人「宏敢」成亮點 1.5萬人笑爛
九合一大選倒數不到一週，各縣市候選人都在做最後衝刺，而牆上海報也是曝光的關鍵之一。一名網友在臉書上發文，分享一名候選人的名字最後一字是「宏」，而口號曝光後也掀起討論，有網友笑翻表示「不是『力宏敢』我可不投的！」
一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，貼出台中市中西區民眾黨市議員候選人許瑞宏的競選海報，而他的名字和口號結合後，用台語唸卻有些尷尬亮點，原PO也歪樓寫道「到底是要『宏敢』幾次？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「是有多敢？」、「把『許瑞宏敢』快速唸10次以上」、「噗…這個敢，其實現在是負面詞，還用這麼開心」、「7次啊，都告訴你了」、「他很故意，把敢寫在宏旁邊」、「連在一起唸真的很好笑」、「要幾次」、「不是『力宏敢』我可不投的」。
也有網友開玩笑表示，「許瑞好可憐」、「許瑞到底是誰？怎麼這麼可憐」、「姓許名瑞，表示躺著也中槍」、「許瑞到底哪裡惹到你？一直罵他」、「許瑞到底是得罪他什麼了」、「我比較想知道…誰是許瑞？」、「許瑞有苦說不出」。
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