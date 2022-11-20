他信箱留「這紙條」被塞爆競選口罩 網反彈：有怪味道不好用

九合一大選進入倒數階段，候選人也紛紛在此期間進行拜票衝刺，有不少民眾收到許多「競選小物」，其中有網友PO出照片，一張紙條寫著「Who塞的口罩多，我就投誰」，沒想到信箱竟被塞滿許多競選口罩，但許多網友則表示競選口罩「超難用」。

有網友在臉書「爆料公社」PO出一張照片，信箱上塞滿不同候選人所發放的競選口罩，信箱上還貼一張便條紙寫道「Who塞的口罩多，我就投誰」，最底部再畫上一張笑臉比「YA」，讓原PO更直呼「有點狂，口罩比多的，都不用買了」。

另有網友針對里長候選人發放口罩宣傳的方式表示，口罩的塑膠包裝裡面放廣告單都有一股油墨味，如此恐怕有衛生疑慮，實在是不太敢使用，更不解「為何不貼貼紙在外面就好？」，也有人附和「上次拿一個，真的超臭的，立馬丟掉」。

還有人對於口罩品質存有疑慮表示，「選舉送的有怪味道+1」、「很多都發不合格的口罩或非醫療口罩，我都拿到直接丢掉，寧願自己買」、「每一個口罩線一拉就斷」、「這種口罩戴了我鼻子會癢」、「口罩上面印候選人名字，實在是不敢戴出門」。

其他人紛紛則留言，「Who塞的垃圾袋多，我就投他」、「口罩一點都不好用，垃圾袋最好」、「送口罩我沒意見，至少口罩顏色也送好看一點好嗎」、「菜瓜布卡好用」、「濕紙巾也不錯！不過信箱馬上就塞滿了」、「我家櫃子是塞滿麵條」。