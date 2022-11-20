快訊

疫情續趨緩 較上周減少12.8%！本土今增1萬6197人 43人歿

陳時中今舉辦大遊行蔡英文尚未到 男持刀欲奪麥克風

小資族借錢存FTX淪砲灰 台灣恐成美國以外最慘災區

他信箱留「這紙條」被塞爆競選口罩 網反彈：有怪味道不好用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友PO出被塞滿競選口罩的信箱。圖擷自爆料公社
網友PO出被塞滿競選口罩的信箱。圖擷自爆料公社

九合一大選進入倒數階段，候選人也紛紛在此期間進行拜票衝刺，有不少民眾收到許多「競選小物」，其中有網友PO出照片，一張紙條寫著「Who塞的口罩多，我就投誰」，沒想到信箱竟被塞滿許多競選口罩，但許多網友則表示競選口罩「超難用」。

有網友在臉書「爆料公社」PO出一張照片，信箱上塞滿不同候選人所發放的競選口罩，信箱上還貼一張便條紙寫道「Who塞的口罩多，我就投誰」，最底部再畫上一張笑臉比「YA」，讓原PO更直呼「有點狂，口罩比多的，都不用買了」。

另有網友針對里長候選人發放口罩宣傳的方式表示，口罩的塑膠包裝裡面放廣告單都有一股油墨味，如此恐怕有衛生疑慮，實在是不太敢使用，更不解「為何不貼貼紙在外面就好？」，也有人附和「上次拿一個，真的超臭的，立馬丟掉」。

還有人對於口罩品質存有疑慮表示，「選舉送的有怪味道+1」、「很多都發不合格的口罩或非醫療口罩，我都拿到直接丢掉，寧願自己買」、「每一個口罩線一拉就斷」、「這種口罩戴了我鼻子會癢」、「口罩上面印候選人名字，實在是不敢戴出門」。

其他人紛紛則留言，「Who塞的垃圾袋多，我就投他」、「口罩一點都不好用，垃圾袋最好」、「送口罩我沒意見，至少口罩顏色也送好看一點好嗎」、「菜瓜布卡好用」、「濕紙巾也不錯！不過信箱馬上就塞滿了」、「我家櫃子是塞滿麵條」。

口罩 爆料公社 2022大選

相關新聞

姓「胡」怎麼正確拆字？她報姓氏尷尬了 爸坦言：沒人這樣講

透過電話介紹自己的姓氏時，大多數人都會用拆字法或是直接舉例，例如「三橫一豎王」、「雙木林」、「戴資穎的戴」等。日前一名女網友在網路上發文，提到「胡」的部首明明是「⺼（肉）」，但很多人卻習慣說「古月胡」，而貼文曝光後也掀起討論。

生魚片到底哪裡美味？網友揭「美味關鍵」 醫師：注意寄生蟲

青菜蘿蔔各有喜好，生魚片有的人喜歡，有的人不喜歡，有網友好奇「生魚片的美味到底在哪？」引起網友兩派論戰，不過腸胃科醫師也提醒在食用生魚片時要慎選來源，注意寄生蟲、細菌感染等問題，避免腸胃不適。

正妹健身房自拍 側拍照曝光網友傻眼：原來是哆啦A夢

現代人重視健康生活，不少人都有健身的習慣，你們又有沒有看過有人在健身室自拍打卡呢？最近網路上流傳數張一位網美女神在健身室的自拍照，但卻有從另一角度拍下的真人照流出，網民就「大讚」PS技術一流，仲話照片神似哆啦A夢及漫畫《龍珠》中的比達！

她靈光乍現用即溶黑咖啡「滷蛋」 讚嘆：意外好吃

茶葉蛋、滷蛋已不稀奇！有網友喝黑咖啡時突發奇想製作「咖啡滷蛋」，顧名思義即用黑咖啡即溶粉下去用電鍋烹煮，讓原PO意外覺得「超香的啊，非常好吃！」許多網友也嘖嘖稱奇。

名字結合口號尷尬了！議員候選人「宏敢」成亮點 1.5萬人笑爛

九合一大選倒數不到一週，各縣市候選人都在做最後衝刺，而牆上海報也是曝光的關鍵之一。一名網友在臉書上發文，分享一名候選人的名字最後一字是「宏」，而口號曝光後也掀起討論，有網友笑翻表示「不是『力宏敢』我可不投的！」

他信箱留「這紙條」被塞爆競選口罩 網反彈：有怪味道不好用

九合一大選進入倒數階段，候選人也紛紛在此期間進行拜票衝刺，有不少民眾收到許多「競選小物」，其中有網友PO出照片，一張紙條寫著「Who塞的口罩多，我就投誰」，沒想到信箱竟被塞滿許多競選口罩，但許多網友則表示競選口罩「超難用」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。