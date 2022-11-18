台灣直轄市發展落差大 網一致認同「這市」最該踢出六都
台灣目前有六個直轄市，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，但各縣市發展程度不一，有人就發文詢問「如果要踢一個直轄市應該踢誰啊？」大多網友留言一面倒指「台南市」最該踢。
有網友在PTT上發文表示，以台灣現行的行政區配置，沒幾個縣市就已經有六個直轄市，好幾個直轄市根本就不像直轄市，而他個人認為「台北升格『超·直轄市』，這樣比較沒有爭議吧」，詢問網友「如果要踢一個應該踢誰啊？」。
許多網友認為台南最該被剔除，表示「肯定是台南」、「台南啊，台灣交通毒瘤」、「台南最虛，當初不知怎麼過的」、「台南吧，縣市合併後越來越像台南縣」、「台南阿，精華區就那幾塊而已」。
也有人認為要剔除台北市，「台北，台北跟其他的明顯不同等級」、「台北市啊，以現在人口減少的程度」、「台北，應該直接獨立」、「踢掉台北吧，不同等級了」、「台北吧，資源拿夠多了，分點給別人用」。
其他人則留言，「南部的自己猜拳，不想理欸」、「桃園吧，只是靠台北的」、「新北、台北合併」、「高雄吧，台南至少有特色」、「台南跟桃園，北中南各一就好」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言