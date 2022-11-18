不加水不切塊！他分享料理絲瓜簡易撇步 網讚：超甜的

絲瓜是餐桌上很常見的食材，內含維生素B、C等豐富營養素，而且絲瓜性寒，可消暑解熱，是夏天最佳食材。一名網友分享自己料理絲瓜的方法，簡單不複雜，讓許多人看了也大讚這樣真的很甜。

原PO在臉書「家常菜」分享絲瓜料理，他說這是項「不可能的任務」，因為整條絲瓜削皮後，不加一滴水也不切塊，然後放在大碗中再蓋上矽膠蓋，接著放到微波爐加熱個幾分鐘就好了，這樣的方式就能夠保留絲瓜的原汁原味，讓他大讚「非常好吃」。

貼文引來不少討論，「真酷的煮法」、「好棒的分享！感謝！」、「我也都不加水，真的很甜」、「澎湖娘家也是不加一滴水，但婆家就會加水，因為婆婆喜歡有湯汁可以攪飯」、「我也都這樣煮，愛它的原汁原味，超甜的」、「簡單，用微波爐就可以了」。

還有其他網友詢問是否可以用電鍋或其他方式料理，原PO表示這是微波爐才有辦法的料理方式，要保持鮮綠色只能用微波爐加熱。