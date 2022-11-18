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MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

愛摸又愛拔！她驚見「超粗黑頭髮」網同感：原來不孤單

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拔下質地較粗的頭髮。圖擷自Dcard
網友拔下質地較粗的頭髮。圖擷自Dcard

仔細觀察可以發現，每個人的頭髮每根粗細都有所不同，有網友表示自己會拔下特別粗的頭髮並觀察一段時間，此文一出，紛紛獲得許多網友的共鳴。

原PO在Dcard發文表示，觀察自己頭上總是會有幾根特別粗的頭髮，昨天拔下了2根，觀察很久後才丟掉，並詢問網友「有人也會拔這種很粗的頭髮嗎？」

許多人感同身受紛紛表示，「我有時候也會摸到這種粗粗的頭髮，我都會拔下來摸好久」、「偶爾摸頭會摸到特別硬又捲的頭髮，忍受不了一頭柔順的頭毛出現這幾根亂源」、「會，不知道為什麼就那根特別粗，有時怕毛囊被拔掉會用剪的」、「我上課無聊一直摸一直拔」、「原來我不孤單」。

另有網友分享高中上製圖課時，一邊玩頭髮，拔下一根也是這麼粗的頭髮，還拿給旁邊的同學看，結果老師竟然提醒「不要玩製圖刷的毛」。

製圖刷示意圖。圖擷自網路
製圖刷示意圖。圖擷自網路

其他人則表示，「這是鐵絲吧，好粗好黑，又好像有點硬」、「還以為是鐵絲」、「我比較粗比較硬的毛比較容易掉，經常梳頭髮梳一梳就看到」、「看起來像你畫上去的」、「摸起來很怪但還是會一直摸」。

Dcard 頭髮

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