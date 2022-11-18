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他「自備一大盒蒜頭」秒嗑完40顆水餃 網狂讚：吃餃就要配蒜

聯合新聞網／ 綜合報導
網友吃水餃自備蒜頭。圖擷自臉書
網友吃水餃自備蒜頭。圖擷自臉書

水餃是台灣人最愛的美食之一，除了可當正餐外，也相當適合作為點心、宵夜食用。有網友吃水餃時自備一大盒「蒜頭」，輕輕鬆鬆就吃掉40顆水餃，其他人看傻眼喊「這個男人太狠了」，還有不少網友都喜歡這個吃法，直呼「吃餃不配蒜，香味少一半」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「我就是那個吃餃子自備蒜頭的男人，40顆，完食」，從照片中可見一大盤水餃、一小盤煎餃、一盤豆乾旁有一大盒蒜頭，他將桌上食物全數吃完，也吃掉了近乎一半的蒜頭。

網友吃水餃自備蒜頭。圖擷自臉書
網友吃水餃自備蒜頭。圖擷自臉書

其他網友紛紛留言「餃子配蒜=絕配」、「40顆水餃配40顆蒜頭，沒毛病」、「吃餃不吃蒜，香味少一半」、「請問是您是1天吃1餐嗎？吃完直接飽到明天去」、「吃餃子沒配蒜頭，是沒有靈魂的」、「感覺肚子痛」、「蒜頭是主食、餃子是配菜」、「其實是吃蒜頭配水餃」。

還有網友留言「開蒜頭要酌收蒜頭開瓶費」、「可以自己包餃子，裡面只包蒜頭唷」、「我上次去買鹹酥雞，我還看到有人帶蒜頭請老闆一起炸，但是炸過的蒜頭真的還蠻好吃的」、「這種剝好的蒜頭很容易軟掉吃了不夠脆，還是要帶皮現剝的比較好吃」。

爆廢公社 水餃

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