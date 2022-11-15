車庫奇景！牆開洞口「車頭外露」 網讚：有公德心

現在網路詐騙猖獗，銀行行員通常在民眾提領、轉帳大筆金錢時，都會詢問詳細資訊，避免民眾受騙上當。不過日前有位太太已先說要匯款給在中國大陸工作的老公，仍被銀行行員問了一句「請問有認識對方嗎？」讓這位太太面色鐵青，網友看完笑稱「因為詐騙案件太多了」。

2022-11-16 19:44