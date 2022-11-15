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車庫奇景！牆開洞口「車頭外露」 網讚：有公德心

香港01／ 撰文：朱利安
台灣1名車主為了讓其私家車能停泊在家中，竟在車庫開出洞口，讓車頭稍微凸出。圖／取自路上觀察學院
台灣1名車主為了讓其私家車能停泊在家中，竟在車庫開出洞口，讓車頭稍微凸出。圖／取自路上觀察學院

在地少人多的地方，車位可算是一位難求，為了避免違泊，台灣1名車主竟然在車庫牆身開出小洞，大小剛剛好能讓私家車車頭「露出」。不少網民對車主的舉動感到又驚又喜，認為車主有責任心，寧願停車於家中，也沒有在街上違泊，部份人則笑指，「（車）總算有瓦遮頭了」。

有台灣網民日前在facebook群組「路上觀察學院」上傳1張照片，看到某處車庫的奇景，1輛豐田私家車「車頭外露」，而為了讓車輛能夠泊入車庫，車主將車庫牆身開出1個洞口，小洞的大小剛好與車頭吻合。

車主的做法引來大批網民討論，部份台南民眾指出，許多嫌車庫位置不足的車主均會自行「擴建」，將鐵閘往外挪，認為照片中的車主有公德心，「這很不錯了，還願意停在家裏，很多都違停在門口」、「這戶人真的很有公德心，有些人就直接把鐵門往外移了」、「每次經過默默在心中對車主的技術超級佩服」、「這樣很好，比其他有錢買車沒錢買停車位，亂停車還會嗆別人違規」。

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文章授權轉載自《香港01》

台南 車主

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