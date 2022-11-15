AE黑卡簽帳原來有上限？「台灣最有錢網紅」怒剪卡揭真實限額

美國運通黑卡（American Express Centurion Card）從來都是富人的象徵，據說黑卡的額度並無上限，連過億的飛機都可以刷卡即時買一架，不過由於黑卡不對外開放申請，有錢都未必拿到這張卡，因此持有黑卡也是地位的象徵！

近日一名AE黑卡持有人，號稱「全台灣最有錢的YouTuber」超哥，拍片指控AE黑卡消費限額「無上限」只是行銷噱頭，實際上卻是有隱藏的額度上限，而這個隱藏的額度更讓他在某天消費時非常丟臉。

他指他先前參與電話號碼的競標活動，以新台幣600萬的價格投下了一個全台灣最多0的電話號碼，不過由於身上現金不足，於是他拿出在兩年前成功拿到的黑卡打算付錢，但卻刷來刷去都刷不過，於是即場致電美國運通查詢，銀行方卻只願意給他100萬新台幣的信用限額，憤怒的他直言金額與其妻子10年前正在當上班族時差不多。

超哥在影片中解釋，黑卡持有者會先被審核年收入、不動產價值，總共必須超過1億新台幣，才有資格拿到黑卡，然後每年年費為新台幣16萬，還需繳交16萬的入會費，即首年總共要繳交新台幣32萬，他持有黑卡2年，因此共繳交了新台幣48萬會費。

當他致電美國運通客服質問為何廣告上宣稱的「無上限簽帳」與實際提供的服務有如此大的出入時，客服回覆「黑卡是不預設額度的簽帳卡，沒有刷卡額度的上限」，但實際上簽帳額的上限，還是必須透過信用部門審核，而因為事主過去12個月中，單月最高簽帳金額可能是100萬新台幣左右，因此可用的簽帳上限也就是100萬左右，客服也建議他他預繳一筆錢再刷卡。令他怒轟「你是在跟我開玩笑嗎？你是在羞辱我嗎？」、「100萬我說你在侮辱我真的不為過。」

最後他將600萬先轉存至AE黑卡，再透過信用卡支付，才順利繳付該金額，消費方式與一般扣帳卡一樣，令他憤怒的即場用油壓剪剪斷卡片。不過，由於黑卡的用料為鈦合金，最終黑卡無法被剪斷，只留下了兩條痕跡，令他直言一次破除了「黑卡2大迷思」，分別是「黑卡有簽帳上限金額」及「有能力擋住子彈可能是真的」。

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文章授權轉載自《香港01》