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喝珍奶學理財？她點名「3種食物」要適當分配 可教孩子節制力

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友指出，有3款食物可以間接讓孩子學習理財觀，分別是「nutella巧克力棒」、「麥片」和「珍珠奶茶」。圖為珍珠奶茶示意圖。本報系資料照
一位網友指出，有3款食物可以間接讓孩子學習理財觀，分別是「nutella巧克力棒」、「麥片」和「珍珠奶茶」。圖為珍珠奶茶示意圖。本報系資料照

市面上有些食物需要沾醬或混著吃才美味，近日就有網友突發奇想，指出3款需要「混合」的食物其實可以培養理財觀念，讓孩子學會節制和定力，不過此番言論一出，遭不少網友質疑，「小孩子吃東西時根本不會想著麼多」。

一位女網友在Dcard理財板發文分享，有3款食物可以培養孩子的理財觀，包括「nutella巧克力棒」、「麥片」和「珍珠奶茶」，因為上述食物若不好好進行「分配」就會變得不夠美味。

首先，「nutella巧克力棒」的設計是一半巧克力醬、一半餅乾棒，吃到最後經常只剩下餅乾或醬，所以比例分配必須拿捏得當，這與節流、避免月光的道理相同，不該一拿到薪水就不知節制地亂花，而是要預先規劃各種用途，以及分辨「需要」和「想要」的差別。

她接著指出，「麥片」也是一個很考驗控制力的食物，若麥片太多、牛奶太少，吃到後面就沒有牛奶可配了，相反地，若麥片太少、牛奶太多，則容易導致麥片被泡爛，同樣不好吃，這就跟股市一樣，要學會掌握自己投入進去的資金，不能毫無顧忌地亂放。

最後她點名「珍珠奶茶」是一個特別需要定力的食物，一般最理想的狀況是珍珠跟奶茶一起吃完，但多數人往往會在奶茶喝完後仍剩很多珍珠，還要特地撕開封膜挖出來吃，非常麻煩。

網友們看完文章紛紛笑說，實際吃東西時根本不會想這麼多，「小孩很單純，哪想那麼多」、「每件事都要想這麼多，人生是不是會很辛苦....?」、「餅乾吃完還有很多醬，直接用舌頭舔乾淨」。

還有網友分享自己毫無理財觀念的獨特吃法，「1.餅乾吃完還一堆醬，拿小湯匙挖，爽；2.單純喜歡喝泡過麥片的牛奶，等麥片泡差不多爛就會全部撈起來吃掉，牛奶再整碗拿起來喝；3.每次喝完都還剩半杯珍珠」、「1.餅乾直接全部吃掉再來舔醬；2.麥片泡爛全部一起喝掉；3.直接喝到完，剩珍珠就把封膜撕掉直接倒出來吃」。

理財 珍珠奶茶 零食 Dcard

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