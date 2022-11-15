台灣熱情就像「巴西和日本的混血」？ 法國人：在台灣沒壓力

知名部落客「龍姐（Jailene）」長年旅居日本，經常在臉書粉專「龍姐的日本物語」分享日本的美景與文化，日前她難得回台，並帶著一位法國同事逛遊台灣，6天下來這位同事對台灣留下深刻印象，形容台灣就像是「巴西和法國的混血」，人們很熱情卻又不失禮貌，禮貌的同時又不會給人距離感，許多網友見此形容也紛紛表示大讚「形容得好貼切」。

近日旅日部落客「龍姐」在其臉書粉專「龍姐的日本物語」發文分享，有一位來自法國的女同事先後住過2年巴西、3年日本，最近這位同事首次到訪台灣，龍姐便帶著對方四處逛逛，結果6天下來，同事不僅特別喜歡台灣，更形容台灣就像是「巴西和法國的混血」。

法國同事表示，過去她在日本企業由於不擅長日文，加上是外國臉孔，鮮少人會和她交流，讓她一度壓力很大。相形之下，在台灣不論是長輩、年輕人還是小孩，大家都很願意跟她講英文，而且英文程度都不錯，讓她不禁感嘆，「這裡有著巴西的熱情與友善，但卻比巴西有秩序，安全多了；這裡有著日本的禮貌，但卻沒有日本人給人的那道牆壁；台灣在我眼裡，就像介於巴西跟日本之間的自由國度。」

該則貼文吸引破2萬人按讚，不少網友也留言回應，「講得太好了，第一次聽到這樣的形容～」、「好喜歡她對台灣的評語」、「好有趣的形容」、「形容得貼切」、「很不一樣的看法，讓我用新的思維看自己的家鄉」、「我看我的巴西同事們，也常覺得有些台灣的影子」。

還有網友提出不同比喻，「台灣更像義大利人，開放、聰明、熱情、有點鬧、有人情味、家族觀念重，但不是那麼守法、守紀律」、「我倒覺得台灣是介於泰國和日本之間，去曼谷玩時覺得好像台灣唷」、「有在日本與菲律賓都待過的朋友對我說，台灣就是（日本+菲律賓）/2，台灣人有日本人的禮貌，又有菲律賓人的隨性！我很認同」。

不過也有人指出，台灣尚有許多需要改進的地方，「台灣交通很可怕的！駕駛上身後，完全判若兩人」、「開車禮讓還有很大進步空間！這可能是出門最大安全顧慮吧？」、「台灣健保好用，外食方便，但地小車多瘋狂騎士比快亂騎，交通恐怖」。龍姐則表示，每個人本來就會有不同的看法，只要大家理性勿戰，都歡迎討論。