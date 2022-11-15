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林佳龍政見推「都更1坪換1坪」 網掀熱議：公設佔半坪？

聯合新聞網／ 綜合報導
都更示意圖，地點與新聞內容無關。 圖／pixabay
都更示意圖，地點與新聞內容無關。 圖／pixabay

選戰進入白熱化階段，各候選人紛紛提出政見尋求選民支持，新北市長候選人林佳龍昨（14日）拋出政見「1坪換1坪」加速都更，並有信心當選後推動「4年4萬戶」，在網路上引起熱議。

新北市政見發表會於14日舉行，市長候選人林佳龍拋出社宅4年2萬戶、都更1坪換1坪的政見，下午再偕同立法院長游錫堃召開記者會，表示將在游錫堃8年前參選新北市長提出的「實坪換實坪」為基礎增加內容，靠公辦都更來創造多贏，而游錫堃也認為這項政見可行，利用下班時間為林佳龍背書掛保證。

此政見內容發表後，立即在網路上掀起熱議，有網友馬上表示各地區條件都不一樣，建商應該無法接受，「實坪1坪換1坪，哪來的建商賠本幫你蓋」、「你有問過建商嗎？金主喔？笑死」、「1坪換1坪，建商免費幫忙蓋？」、「錢誰出？建地使用率拉很高也是可啦。就街景很醜而已」、「騙不懂的。問題在整合，在屋主的意見，笑死，亂開支票，還有人背書」。

多數網友認為，不只建商不挺，屋主可能也不同意，「不是，一換一誰要換」、「那違建跟容積率怎麼算」、「拆違建我就投」、「1坪換1坪，公設佔半坪」、「我透天1坪換你5樓1坪？」、「地主戶的1坪地坪，換新大樓1坪建坪？」、「如果是指實坪1換1，我看是難，至於游錫堃是要拿什麼來背書？」、「整片公寓社區打掉蓋成千戶的大樓，然後土地持分縮水剩1/10」、「我40年公寓20坪，兩房。然後你要換成12坪（另含40%公設）的小套房給我嗎」、「1坪實坪換1坪實坪，在新北喊大聲點嘿，繼續加深所有人印象，反正低於這條件，屋主就不都更，笑死，根本是增加釘子戶的做法」、「實坪制過了再說吧」。

2022大選 新北市長 林佳龍 都更

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