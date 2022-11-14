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他在板橋驚見「警察騎馬巡邏」 網揭真實任務：有19年歷史

聯合新聞網／ 綜合報導

警察外出巡邏通常都是騎乘機車或駕駛汽車，近日卻有民眾在馬路上驚見兩位騎馬巡邏的員警，該畫面被分享到網上後吸引大批網友討論，有內行人一眼就認出這是新北市板橋特有的「騎警隊」，已成立19年之久，讓不少網友直呼「太酷了」。

一位民眾行經新北市板橋區民權路時，遇到兩位穿戴頭盔的員警正在巡邏，不過令他吃驚的是，兩人的代步工具並非常見的汽機車，而是罕見的馬匹，讓他忍不住驚呼，「板橋警察的法拉利有點厲害」。該民眾將照片分享到臉書社團「路上觀察學院」後，一天內就吸引1.3人次瀏覽，網友們紛紛討論起馬匹來由。

一位民眾在大馬路上驚見騎馬巡邏的員警，照片曝光後引起網友熱烈討論，有內行人隨即出面解答背後原因。圖擷自Facebook
一位民眾在大馬路上驚見騎馬巡邏的員警，照片曝光後引起網友熱烈討論，有內行人隨即出面解答背後原因。圖擷自Facebook

不少內行人立即出面解答，「板橋騎警很多年了，新北其他地方也有」、「騎警，高雄之前也很常見！」。原來新北市早在2003年就創立「騎警隊」，而後高雄也在2005年成立，主要目的在於吸引民眾關注，提升城市治安能見度，任務則包含維護治安、疏導交通、為民服務以及犯罪預防宣導，雖然騎警多為象徵性執行任務，但坐在馬背上的較高視野確實有助於人潮管控和震懾犯罪，也容易被有需要的市民看到。

一些網友稱讚道，「之前也看到過，現場看到很驚豔！」、「彷彿置身歐洲」、「騎警在台灣真的是難得一見的景觀」、「親眼看過，超帥、超可愛」。不過也有網友對此批評，「雖然乍看起來很神氣，回頭看他們彎著腰在撿馬糞，就挺洩氣的了！」、「作秀大於實用，回遊樂園不好嗎？」、「很難想像馬會被那些亂鑽的摩托車嚇成什麼樣了，人都受不了還馬呢」。

據悉，騎警在每週六、日及國定假日上午9至11時、下午3至5時，會到淡水漁人碼頭、八里左岸公園、板橋新板特區、鶯歌陶瓷老街等4處景點執勤。其中，新板特區在平日下午3至5時的非假日時段也會出沒，想一睹騎警隊風采的民眾可參考上述時間前往。

新北 警察

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