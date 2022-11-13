暈爆霍華德！丹妮婊姐大聊「ㄈㄈ尺」被罵 她自嘲：卵子就不爭氣啊

網紅丹妮婊姐因為直率個性受到不少網友喜愛，針對NBA知名球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台，宣布加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹隊，她也興奮談論ㄈㄈ尺（異國戀）話題，「不知道亞洲女人的小廟，是否能迎接大菩薩」。對此，部分女網友大罵丹妮婊姐很噁心，「台女見國外球星只會排卵」，她也自嘲回應「我卵子就不爭氣啊！我也很困擾！我真心對不起好嗎？我道歉」。

對於「魔獸」霍華德宣布加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹隊，丹妮婊姐日前也在臉書上發文，內文寫道「我真心出自科學的關懷，不知道亞洲女人的小廟，是否能迎接大菩薩，好希望如果有哪位表妹有幸去魔獸房間，能私我分享」、「如果魔獸歐巴約妳去他房間看Netflix chill一下，妳會去嗎（我有多委婉？）」、「全球的民主國家應該只剩下台灣要戴口罩了，我們少女根本不在乎魔獸歐巴的口罩」。

相關言論在網路上掀起熱議，部分女網友在貼文底下留言抨擊，「婊姐是噁心巴拉的台女，見國外球星只會排卵」、「噁噁噁噁噁噁，根本沒認真看球技」、「魔獸好可憐，還要被一大堆不懂籃球的路人戲謔是種馬」。對此，丹妮婊姐也回文，她透露真心很想成為全台第一位採訪魔獸的女網紅，「對！我承認我個人是非常下流，但如果因為魔獸高富帥，猛男nice body，and大菩薩部分，我是說他菩薩心腸都跟粉絲照相，而導致路人迷上看籃球，壯大這運動產業，不是也很不錯嗎？」

她也自嘲寫道，「籃球小博士認真看球技，花癡的人用卵子看球員，這樣犯法嗎？嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚，我卵子就不爭氣啊！我也很困擾！我真心對不起好嗎？我道歉」、「我們就下流！但我又沒有詆毀魔獸歐巴，我們愛他，發花癡我們錯了，但誰叫他們都是行走荷爾蒙啦！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！」丹妮婊姐坦言接到男友跨海打電話來大吼「妳不準跟魔獸約會喔！」她激動飆髒話回答「輪得到我嗎？排隊排到出墾丁了啦！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「男生就很妙，平時希望女友了解NBA陪他們看，現在應該不想女友了解太多」、「唉…認真魔人真的不懂婊姐的幽默感」、「我就問哪個女生是真的在認真看任何球賽的啦，每個女生在看的都不是球啊！是打球那些人好嗎！」、「太喜歡婊姐說這些大家不敢說的話！太實在了，大家都一樣啦，沒有誰比較清高」、「男人可以意淫三上悠亞、波多野結衣（甚至非性產業的任何女性），女人當然也能意淫魔獸、nice body」。