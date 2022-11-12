內政部宣導反詐騙話題 「圖片太吸睛」 網嘻鬧反喊：快來騙我

內政部11日於臉書粉絲專頁宣傳反詐騙，呼籲民眾若在網路上看到價格明顯低於市價的商品，千萬不要急著下單，其實大部分都是詐騙的陷阱，並貼了一張對比「詐騙廣告上看到的商品」與「實際收到的商品」的手繪圖，沒想到引來網友紛紛歪樓，跪求被詐騙收到的商品。

內政部的臉書貼文提到，民眾在滑臉書常看到貼文寫「我們結束營業了」、「清倉優惠中」或是「尾牙抽到的ipad ，沒在用便宜賣」、「朋友送的吸塵器，但家裡已經有了，有人需要嗎？」等等的合理出售故事，以精美的照片與遠低市價的價格販售，這些看似買到賺到的機會，大部分都是詐騙的陷阱，一旦下訂，不是賣家不見，就是寄來奇怪的商品。

內政部提醒民眾注意可能是詐騙的五個觀察要點：粉絲專頁剛成立，只有幾10個人追蹤、網頁上沒有公司地址及電話，只有電子信箱，且網頁內容夾雜簡體字、售價明顯低於市價、號稱有7天鑑賞期，可隨時退款、常以倒數優惠吸引購買。

貼文最後，附上了一張示意圖，上半部寫著「你在詐騙廣告上看到的」，畫著兩個有龍和鳳圖案的杯具組，而下半部寫著「你實際收到的」，畫著黑白且線條簡單的圖樣。

貼文一出引起大批網友熱議，也釣來不少政治人物、圖文作家喊網紅留言，紛紛喊「快來騙我」、「想要下面那組請問去哪裡買？」、「絕對是買下面那組的吧」、「小雞啄米圖太讚了」、「等等我想要下面那隻龍」、「會不會大家下單下面那組，結果送來的是上面那組？」、「內政部不出週邊很難向廣大民眾交代了」、「下面那組杯具會成為熱銷款吧」。