快訊

獨／系上學校有共識 台大醫學系112個人申請首增備取

柯文哲高雄掃街途中目擊車禍！「醫師魂上身」做了這些事

內政部宣導反詐騙話題 「圖片太吸睛」 網嘻鬧反喊：快來騙我

聯合新聞網／ 綜合報導
內政部在臉書宣導反詐騙，沒想到卻出現反效果。圖擷自內政部臉書
內政部在臉書宣導反詐騙，沒想到卻出現反效果。圖擷自內政部臉書

內政部11日於臉書粉絲專頁宣傳反詐騙，呼籲民眾若在網路上看到價格明顯低於市價的商品，千萬不要急著下單，其實大部分都是詐騙的陷阱，並貼了一張對比「詐騙廣告上看到的商品」與「實際收到的商品」的手繪圖，沒想到引來網友紛紛歪樓，跪求被詐騙收到的商品。

內政部的臉書貼文提到，民眾在滑臉書常看到貼文寫「我們結束營業了」、「清倉優惠中」或是「尾牙抽到的ipad ，沒在用便宜賣」、「朋友送的吸塵器，但家裡已經有了，有人需要嗎？」等等的合理出售故事，以精美的照片與遠低市價的價格販售，這些看似買到賺到的機會，大部分都是詐騙的陷阱，一旦下訂，不是賣家不見，就是寄來奇怪的商品。

內政部提醒民眾注意可能是詐騙的五個觀察要點：粉絲專頁剛成立，只有幾10個人追蹤、網頁上沒有公司地址及電話，只有電子信箱，且網頁內容夾雜簡體字、售價明顯低於市價、號稱有7天鑑賞期，可隨時退款、常以倒數優惠吸引購買。

貼文最後，附上了一張示意圖，上半部寫著「你在詐騙廣告上看到的」，畫著兩個有龍和鳳圖案的杯具組，而下半部寫著「你實際收到的」，畫著黑白且線條簡單的圖樣。

貼文一出引起大批網友熱議，也釣來不少政治人物、圖文作家喊網紅留言，紛紛喊「快來騙我」、「想要下面那組請問去哪裡買？」、「絕對是買下面那組的吧」、「小雞啄米圖太讚了」、「等等我想要下面那隻龍」、「會不會大家下單下面那組，結果送來的是上面那組？」、「內政部不出週邊很難向廣大民眾交代了」、「下面那組杯具會成為熱銷款吧」。

延伸閱讀

鹹食都無糖？營養師一圖揭「隱藏版陷阱」熱門小吃也上榜了

快綁定載具歸戶！正咩訂外送「發票爽中9700」 全過期不能領

魔獸首戰場館舊又漏水 館長怒點名蔡英文：讓世界看台灣多爛

一圖揭穿！好市多必買神物「大縮水」會員看傻：漲價還變小

相關新聞

內政部宣導反詐騙話題吸睛 網反掏錢喊：快來騙我

內政部11日於臉書粉絲專頁宣傳反詐騙，呼籲民眾若在網路上看到價格明顯低於市價的商品，千萬不要急著下單，其實大部分都是詐騙的陷阱，並貼了一張對比「詐騙廣告上看到的商品」與「實際收到的商品」的手繪圖...

快綁定載具歸戶！正咩訂外送「發票爽中9700」 全過期不能領

近日有網友打開E-mail有許多外送平台雲端發票的中獎通知，卻遺憾幾乎都過期不能領了，許多網友紛紛建議要至財政部網站綁定載具歸戶，不僅可以查到所有存入的雲端發票，還可以自動對獎、提領獎金。

蔥切一半放冰箱竟變白「發霉嗎？」 內行人解釋：正常的

蔥薑蒜是台灣料理最常見的的配料，不僅能夠提升食物的美味，還富含豐富的營養素，有女網友買了蔥回家，從冰箱拿出來卻發現上頭有白白的，讓她以為是發霉。照片一出，許多內行人都安慰原PO不用擔心。

搞烏龍！女兒姓名貼全印「二排」 爸尋人笑稱：免費贈送

許多人有製作過客製化姓名貼的經驗，可選擇不同圖案、字體等。有網友分享自家的女兒因與老闆有溝通上的誤會，導致印出的姓名貼都寫著「二排」二字，許多網友覺得超逗趣。

吃飽沒？外送員取餐一個小舉動 意外獲得老闆娘送三明治

各行各業都有其辛苦的一面，外送行業也不例外，不少外送員捨棄用餐時間，就只為了能多接點單、多賺點錢。一名外送員分享暖心的小插曲，日前工作時候，一位早餐店的老闆娘給了他一個三明治，即便他已經買了便當，但對方仍堅持把三明治給他，讓外送員非常窩心。

雙11「越來越不雙11」！她見電商折扣失望了 購物族超有共鳴

雙11被視為一年中最大的購物節，不少電商平台和實體店家等，都紛紛祭出促銷活動。不過，昨（10）日一名女網友在網路上發文，表示雙11越來越不雙11了，折扣也只是在玩數字遊戲，而貼文曝光後也掀起討論，不少民眾都很有感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。