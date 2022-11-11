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快綁定載具歸戶！正咩訂外送「發票爽中9700」 全過期不能領

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為民眾對發票示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
圖為民眾對發票示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

近日有位正妹女網友隔了很久後打開E-mail，這才發現雲端發票的中獎通知，遺憾中獎發票幾乎都不能領了。話題引起許多網友討論，紛紛建議要至財政部網站綁定載具歸戶，不僅可以查到所有存入的雲端發票，還可以自動對獎、提領獎金，相當便利。

有女網友在臉書社團「爆怨公社發文，她爆怨自己「不愛看信箱」，並截圖手機E-mail通知畫面，發現2021至2022年訂外送的雲端發票獎金就總共中了9700元，但是卻一張也沒領到，甚至還有些才剛逾期無法領，直呼「好想捶心肝」。

女網友因「不愛看信箱」，導致發票中獎卻不知道要去兌換。圖擷自爆怨公社
女網友因「不愛看信箱」，導致發票中獎卻不知道要去兌換。圖擷自爆怨公社

許多網友紛紛建議原PO要到財政部網站綁定歸戶並設定帳戶，未來就不會錯過了，可以整理超商、店家的發票，再設定並補上自己的相關資料、領獎帳戶等，如此一來，發票兌獎獎金會直接匯到個人的帳戶內。

許多人紛紛留言表示，「9700還好…要是妳突然翻開是中1000萬可能直接暈過去」、「這就是紙本發票的優勢」、「我都設定自己匯入戶頭，根本不必擔心」、「可以申請財政部的載具，綁定之後下載一個發票APP，平時消費、對獎都一目瞭然」、「沒關係，有一個比妳慘，1000萬的」。

財政部也提醒，雲端發票領獎方便，可以載具歸戶到手機條碼，民眾可到「電子發票整合服務平台」設定領獎帳戶，獎金會在開獎日次月6日（遇例假日順延至下一營業日）自動匯入帳戶，另可透過「統一發票兌獎APP」不分例假日、24小時想領就領。

爆怨公社 財政部 統一發票

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