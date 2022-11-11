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搞烏龍！女兒姓名貼全印「二排」 爸尋人笑稱：免費贈送

聯合新聞網／ 綜合報導
網友女兒印錯名字的姓名貼，讓許多網友笑翻。圖擷自爆料公社
網友女兒印錯名字的姓名貼，讓許多網友笑翻。圖擷自爆料公社

許多人有製作過客製化姓名貼的經驗，可選擇不同圖案、字體等。有網友分享自家的女兒因與老闆有溝通上的誤會，導致印出的姓名貼都寫著「二排」二字，許多網友覺得超逗趣。

有網友在臉書社團「爆料公社發文表示，女兒去印姓名貼，形式內容要寫什麼她不知道，於是詢問老闆，老闆表示「看是要一排還是二排」，結果女兒以為是一張貼紙印一排或二排名字，所以就寫「二排」，印出後就變這樣了，更笑稱「全台灣有人叫二排的嗎？可以免費贈送」。

許多網友笑翻表示，「台語叫『李白』」、「老闆以為她當兵的」、「聽口令：部隊第一二排公差請出列」、「妹妹太可愛了吧」、「從此女兒多了一個外號叫『二排』」。

有網友好奇表示怎麼老闆沒有再多注意，「老闆也太妙了，這種名字沒問一下」、「老闆累了嗎」，不過也有人表示「貼紙的正確內容只有客人會知道，老闆不會知道也不管，你給他什麼訊息，他當然直接就做了」、「貼紙上不一定是印名字，也有人印某單位或其他用途，所以有人印這個也有可能」。

爆料公社 臉書

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