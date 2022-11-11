雙11「越來越不雙11」！她見電商折扣失望了 購物族超有共鳴

雙11被視為一年中最大的購物節，不少電商平台和實體店家等，都紛紛祭出促銷活動。不過，昨（10）日一名女網友在網路上發文，表示雙11越來越不雙11了，折扣也只是在玩數字遊戲，而貼文曝光後也掀起討論，不少民眾都很有感。

昨日一名女網友在Dcard上以「雙11別亂買」為題發文，她坦言不論是以客人還是行銷人的角度，都漸漸覺得這幾年的雙11越來越不雙11了。原PO認為現在電商平台的折扣都只是在玩文字遊戲，就連自家官網也不敢殺太低價，因為怕客人之後不回來買。

原PO提到雙11這種夾在週年慶後，以及年前的尷尬時期，還是呼籲廣大民眾消費時保持理性，真的有需要再去購買，「不然每次雙11後的退貨率，看了真的會森77（生氣氣）」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友超有感，「還真的！很多優惠都很少，跟平常價錢差不多」、「+1，以後商人節可以免疫了，有需要再買」、「我媽是重度網購使用者，她說今年感覺也沒那麼多人在搶，感覺跟以往不一樣」、「現在每個月都有購物節，優惠根本不用等雙11」、「原因很簡單，就是經濟不景氣，再加上越來越多節」。

也有網友提到，「買化妝品和保養品我都會看品牌，有些是周年慶為一年中最低價，有些是雙11，然後大概雙11過後，有些沒買的，或者雙11之後才推出的新商品，只要是不急用的我都會筆記起來，注意它的常態打折金額是多少，比那個金額低我才會下單，有些真的會等到一年」。