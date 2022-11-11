幫弟弟搶「魔獸」門票！她狂按訂購卻被1問題難倒：姊姊無能

前NBA巨星「魔獸」哈沃德加盟加盟T1聯盟桃園雲豹，替台灣籃壇投下震撼彈，首場比賽於昨天中午12點開賣，不到7分鐘的時間就火速賣光，很多人都哀號買不到票，有一名女網友表示，弟弟很少請她幫忙事情，昨天因為工作的關係請她幫忙搶票，但她卻被系統的問題給問倒，苦笑「抱歉了弟弟，姐姐太無能了」。

哈沃德首戰預計在本月19日開打，門票也在昨天(10日)中午12點開搶，一名女網友在臉書「爆怨公社」發文指出，弟弟很少要她幫忙事情，但是昨天因為有工作要忙，因此請她幫忙搶籃球賽的門票，因為很難得開口請她幫忙，所以當姐姐的一定要幫這個忙。

女網友表示她從11點58分就重新整理到12點整，進入買票系統後就趕快按下訂購的位置，結果發現按不下單，往上拉才發現必須先回答問題，題目就寫著Dwight Howard的外號(答案請直接輸入兩個字的中文)，不過從來不看比賽的她，自然也回答不出答案，只能苦笑「抱歉了弟弟，姐姐太無能了，這個問題我完全回答不出來」。

一名女網友要幫弟弟搶票「魔獸」哈沃德的籃球票，但卻被系統問題考倒。圖／爆怨公社

網友看完也笑翻，「我不看球，但看新聞，這幾天超夯的新聞耶」、「魔獸啦！弟弟掰掰」、「我完全不認識他，但看了兩天的新聞，我也知道他叫魔獸了」、「你這問題超簡單的...為什麼我的問題比較難？」、「我朋友負責買票，他看到問題也不知道答案，因為他也沒看籃球」。

哈沃德來台引起全台球迷目光，首秀門票更是火速搶購一空，桃園雲豹前4戰的主場門票、一共6萬座位，也全數銷售一空，甚至有買不到票的球迷立刻上網徵求二手門票，開出「一張3萬收」，就是想要親眼NBA巨星魔獸在場上的風采。