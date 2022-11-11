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沒樓梯？他PO手扶梯一畫面「台北人很自律」 引爆網友戰火

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO對於手扶梯站位問題提出質疑，再度引起鄉民們熱議。 圖擷自爆怨2公社
原PO對於手扶梯站位問題提出質疑，再度引起鄉民們熱議。 圖擷自爆怨2公社

相信不少人在台北捷運搭手扶梯時都有個不成文的規定，就是會主動靠右站，然後將左邊通道讓給趕時間的人通行，但也有人會站在左邊因而遭到斥責，有網友就透露部分捷運站因為腹地的關係，反而沒有設置樓梯供人行走，貼文一出也引起熱議。

這名網友在臉書「爆怨2公社」寫道，手扶梯站右邊的問題常常引起許多人討論，甚至有人會說「趕時間不會走樓梯啊」，但有些捷運站因為腹地小的關係，並沒有設置樓梯，民眾因此也只能從手扶梯上通行。

原PO對此有些抱怨，「就沒樓梯是要叫別人走什麼樓梯？」，他還貼出兩張照片證明，照片中的地點是北捷的台大醫院站，可看到手扶梯旁並沒有設置樓梯，民眾上下樓的確是從手扶梯行走，「還好台北人都很自律，在吵在番的都是那些南部上來的」。

只不過貼文還是引來鄉民們不同看法，多數人都砲轟原PO的言論，「手扶梯照理來說行走都是危險的，照片裡如果有人跌倒就會全部跌壓在一起，這樣真的很危險」、「趕時間不會早點出門嗎？手扶梯趕什麼趕？還有臉戰南北勒」、「往後走有（樓梯）喔」、「一定有樓梯，只是你不知道在哪裡而已」、「沒樓梯？是你眼睛有問題吧！只是樓梯比較遠需要多走而已，自律不是用在這個地方的」、「通常捷運一定都會有樓梯，只是遠近問題而已」。

不過也有少數人力挺原PO，「沒錯，一堆土包以為捷運到處都有樓梯」、「捷運有些站是真的沒有樓梯，我一直在想說趕時間不會走樓梯的人，遇到沒有樓梯的站是要攀牆上去嗎？」、「就是趕時間才要走手扶梯啊！比走樓梯快多了好嗎？有沒有邏輯啊？」

但更多人不滿戰南北的言論，「地域歧視，南部人很熱情的」、「明顯的歧視留言」、「都是台灣人，不要分北部南部」、「很多台北人也是南部上去打拚的ㄟ」、「南部人礙到你？你能肯定是南部人嗎？」、「這樣也要戰南北」。

根據台北捷運官網指出，為兼顧電扶梯搭乘安全、秩序及通行或站立兩側旅客使用權益，捷運持續以「緊握扶手、站穩踏階」主題進行宣導，並未限制旅客搭乘電扶梯應站立左側或右側及行走與否。

爆怨公社 北捷

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