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不只歐洲有！台中真實版薑餅屋超吸睛 網挖出改造前後對比照

聯合新聞網／ 綜合報導
距離聖誕節還有1個多月，台中有商家已搶先將店面裝潢成薑餅屋。聖誕街景示意圖／ingimage
距離聖誕節還有1個多月，台中有商家已搶先將店面裝潢成薑餅屋。聖誕街景示意圖／ingimage

聖誕節還沒到，已有許多商家搶先佈置，一位台中民眾就在街頭發現一處真實版薑餅屋，絕美裝潢在網上掀起眾人讚嘆，還有網友一眼就看出該店是台中一家知名燒肉店，且前身還是一間93年老屋，對比照曝光後，也讓網友不禁感嘆「簡直賦予新生命」。

一名男網友在台中街頭驚見一間真實版薑餅屋，這棟兩層建築的紅磚牆面和木板紋路遠看酷似餅乾，屋樑上垂下白色奶油，牆面則佈滿糖果、紅色蝴蝶結和花環等鮮豔裝飾，營造出滿滿的聖誕節氛圍。該網友將照片分享到臉書社團「路上觀察學院」後，吸引近3千人次點讚，更有不少人留言驚嘆，「哇嗚！好美喔」、「好漂亮」、「這個佈置好厲害」、「這家店好漂亮喔」、「好有心的店家」、「以為只有歐洲才看得到」。

有在地網友認出店家位置，前後對比照引眾人驚嘆（上圖為裝潢前，下圖為裝潢後）。圖擷自Facebook
有在地網友認出店家位置，前後對比照引眾人驚嘆（上圖為裝潢前，下圖為裝潢後）。圖擷自Facebook

還有些網友求問地址，想去一探究竟，引出在地民眾解答，這是位於台中市中區民權路上的「瓦庫燒肉」，「耶誕氣氛濃厚的燒肉店」、「台中的瓦庫燒肉，這棟房子是百年老宅了，原本可能面臨拆除的命運，是瓦庫讓它又重現新生命」。

據「ETtoday新聞雲」報導，這棟房子的前身是一幢93年老屋，由於鄰近台中火車站，又位在十字路口三角地，今（2022）年1月成功以高價1.28億元售出，才轉型為如今的燒肉店。

聖誕節 台中市 老屋

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