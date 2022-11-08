不只歐洲有！台中真實版薑餅屋超吸睛 網挖出改造前後對比照

每對情侶都有各自的相處模式，遇到愛以娃娃音和肉麻疊字稱對方，來秀恩愛的情侶，有時真的會令人雞皮疙瘩掉滿地。有一名網友現場直擊表示，日前去吃午餐，就遇到隔壁桌坐著一對情侶，以超級肉麻的疊字、如膠似漆的對話讓他頓時沒了胃口，貼文引發網友氣憤「羨慕嫉妒恨！」

2022-11-08 09:43