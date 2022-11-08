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妹妹撞臉新垣結衣她卻很平凡 網紅變美後人生扭轉「整形不是壞事」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女網紅在整形後人生改變，表示希望能破除社會對整形的負面印象。圖擷自twitter
一位日本女網紅在整形後人生改變，表示希望能破除社會對整形的負面印象。圖擷自twitter

許多人為了讓自己變得好看，可能會選擇整形來改變樣貌。然而另一方面，社會上又對整形一事抱持著某些負面觀感。有一位從小就開始整形，自稱「整形美女」的日本網紅，就希望透過自己的例子，讓大家瞭解到整形並不是一件壞事。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，大方以整形為賣點的日本女網紅「地雷chan」，表示自己有個長得像有村架純和新垣結衣的妹妹，因為相貌可愛經常受到周圍的人稱讚。相比起來，小時候的地雷chan卻一點都不可愛，因此完全得不到任何誇獎。

由於嚮往演藝圈，日後也打算朝藝人的目標前進，地雷chan為了增進自己的外貌，在小學三、四年級時就開始嘗試各種美容方法。後來她從母親瞭解到還有「整形」這件事，於是拜託家人讓她動整形手術，並表示這對自己的人生規劃會有幫助，於是家人也支持她開始整形。

地雷chan表示，自己在國中的時候還很其貌不揚，有時不要說和異性交往，連想當普通朋友都會被嫌棄。但上高中整形改變容貌後，不只得到更多的稱讚，人際關係也變得更加順利，人生可說一百八十度大轉變。目前她已經在整形上砸了約一千萬日圓（約相當於新台幣216萬元）手術費，還曾以「あま津うに」為藝名當過歌手、聲優等等。

地雷chan認為，自己就是因為整形了，所以才迎來人生的轉折。當今社會上普遍還存有「自然的美才有價值，整形的美毫無價值」的想法，將整形視為不好的事。而她想要改變這樣的刻板印象，讓愛美的人也無須畏懼，可以大方選擇透過整形來改變自己。

網紅 整形手術 日本

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