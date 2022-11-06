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40萬青春知識的味道？ 她嘆：誰相信畢業證書被「白蟻」啃爛

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的畢業證書被白蟻啃得殘破不堪。圖擷自Dcard
網友的畢業證書被白蟻啃得殘破不堪。圖擷自Dcard

在台灣，居家危害最嚴重的蟻種莫過於白蟻，有網友的大學畢業證書被白蟻啃食，令她好氣又好笑，許多網友紛紛建議可以重辦一張、記得護貝，並注意白蟻防治問題。

有網友在Dcard上發文表示，大學四年，學費花了40萬，別人的作業、考卷，大部分都是被家裡的狗或是其他寵物不小心毀損，她無奈嘆「我家的白蟻是怎樣？」她補充，原本這個月還打算去解除信用卡的學生身份，更是笑稱「哪家銀行會相信我的畢業證書是被白蟻啃掉的」。

另有網友表示，只要帶著相關證件，畢業證書都可以重辦，不過重辦後的可能版本不一，效力上沒差，但論稀有性，原有畢業證書就是世界上唯一一張了。

有人認為白蟻真的很恐怖，建議要把家裡傢俱都檢查一下，包括地板、傢俱的背面，主因在於家裡太潮濕。也有人分享自己的畢業證書真的被家中寵物狗給啃了，房間也變得雜亂不堪，網友留言回覆「一樣是可憐人，但被狗啃正常多了」、「這個太慘了吧」。

另有人分享家中的紙類也被狗狗毀損。圖擷自Dcard
另有人分享家中的紙類也被狗狗毀損。圖擷自Dcard

在白蟻防治的問題上，可以觀察家中電路管線、電線盒、裝潢木材與牆壁交界處，若發現蟻巢、蟻道時須將之拆除，並噴灑白蟻藥劑，或請清潔公司至家中幫忙處理。

其他網友紛紛表示，「白蟻在幫妳把無趣的紙張美『邊』了」、「熱騰騰的畢業證書竟然就被吃成這樣」、「妳家白蟻也是很懂吃」、「由此可知，畢業證書真的只是一張紙」、「我的論文也被啃掉了」、「記得護貝」。

Dcard

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