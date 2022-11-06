機車族霧煞煞！待轉格內「寫6國字卻看不懂」 眾人湊不出正解

馬路上車流量大，有時機車族想要左轉，都需要先到待轉區等待。一名網友在臉書上發文，分享一處的機車待轉格內寫了六個字，但唸的順序卻讓人搞不懂，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見前方有斑馬線和機車待轉格。不過仔細一看，格子內有六個國字，分別是機、車、慢、轉、待、區，但唸的順序卻引發討論，究竟是「機車慢轉待區」、「機車慢區待轉」，還是「慢車機區待轉」？

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這驗收都能過？小學國語是校工代的課？」、「中文博大精深」、「怕大家等紅燈太無聊，故意的」、「有強迫症看了會很痛苦」、「講人話好嗎？」、「事實證明中文字順序不影響閱讀？」、「這個應該是硬記中文字怎麼寫的外勞傑作」。

也有網友嘗試唸唸看，「分開唸好了，機車、慢轉、待區⋯給自己洗腦的程度就這樣囉」、「慢區車待機轉吧…」、「你們都誤會了，是右到左讀，慢車機區待轉」、「我發現跟著唸的話，嘴巴還是會自動校正，唸好幾次才照著唸出來」、「我看了第三次才發現問題」。