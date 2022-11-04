路燈豎立車庫前「考驗駕駛倒車能力」 網反讚：還比較安全

車庫前如果有路燈擋住，相信不少屋主都會覺得很礙事，有網友就在臉書PO出一張照片，只見一間造型氣派的別墅，車庫前竟豎立了一根路燈，讓他看了直呼「路燈的位置相當考驗駕駛的倒車能力」，但有人認為門口前有路燈其實也有好處。

從原PO在「路上觀察學院」貼出的照片看到，一間白色又氣派的別墅車庫前多了一根路燈，不偏不倚就剛好在正中間，雖然路燈旁還有空間可以讓車子進出車庫，但技術不好的人可就傷腦筋了。

照片引起熱議，「奇怪，屋主為什麼不請政府移走路燈？」、「如果燈是後來的可以投訴」、「不用花錢裝燈，聰明」、「轉彎處這麼近，本來就不應該設車道出入口，建築師設計有問題」、「既然都有路燈為何出入口要這樣開，感覺設計師也是隨隨便便做自己的房屋規劃」、「其實還好，真正危險的是它位於轉角，倒車時得隨時注意路口轉彎來車，通常那是視野死角」。

不少人都覺得不至於難進出，「還可以啦，有一定駕駛經驗的人算簡單了」、「習慣就好，倒車入庫就那幾個步驟」、「這代表停不進去的駕照都用雞腿換的」、「這樣反而好停吧，有路燈定位，對準再往後倒就好」、「是也不至於啦，除非完全不懂倒車入庫的人」、「這進去覺得有難度的話，建議還是乖乖搭車好了」。

還有網友點出這根路燈的好處，「這個其實可以擋煞，尤其是防止酒駕直接撞房子」、「至少車庫前，不會有人停車了」、「停習慣就好，有燈還比較安全」、「換個角度想，車庫門口有免費照明，是我就不會申請移走路燈」、「有路燈比較不會有人亂停車」。