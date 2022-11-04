糗了！選舉看板口號「全疊打」 網笑翻：國文很重要

隨著九合一大選日接近，各政黨也緊鑼密鼓地宣傳，為得是增加自家政黨的曝光率，不過日前網友發現，國民黨中央黨部的看板上，宣傳的字樣「國民黨全壘打」，寫成了「國民黨全『疊』打」，也讓大學副教授杜聖聰直言「錯別字，國文很重要」。

杜聖聰臉書PO出國民黨的宣傳看板，只見上面有黨主席朱立倫、新北市長候選人侯友宜、台北市長候選人蔣萬安、基隆市長候選人謝國樑，以及桃園市長候選人張善政，中間寫著「為你拚好日子」，下方還寫著「國民黨全『疊』打」，將「壘」誤植成「疊」。

對此，網友們留言表示「這個太好笑了」、「這個本來掛在中央黨部大樓，已經光速拆除了」、「真的好扯」、「太離譜了吧」、「全跌倒」、「是要疊在一起打嗎？」