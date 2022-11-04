差在哪裡？超商日式綠茶「大小不同但價格一樣」 網友超好奇
超商的飲品選擇相當多，不僅有含糖飲料，還有許多無糖茶飲可以購買。日前一名網友在臉書上發文，分享兩罐大小不同的日式綠茶，但價格都是25元，而貼文曝光後也掀起討論，不少人開始猜測兩者差在哪。
日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，兩罐飲料的品名都是日式綠茶，右邊大罐的是580ml，左邊小罐的是350ml，但兩者的價錢卻都是25元。然而，消費者似乎無法一眼看出兩者差異，連外包裝設計都幾乎相同。對此，原PO在貼文中寫道「均一價」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「茶的成本很低啊，多泡一點其實真的沒多少錢」、「加量不加價耶」、「財富自由的都選小瓶」、「這樣說我才發現上次不小心買成小罐，以為比較便宜就拿了」、「當內容物成本趨近於零，大小罐也沒那麼重要了」。也有網友猜測兩者之間的差異，「濃度好像不同，客群也不一樣」、「小罐可以加熱，大罐不行，瓶身材質不同」、「濃度加厚？」、「小罐是濃縮嗎？」、「小罐的是特殊包裝，能夠加熱」。
有網友分享類似概念，「我之前聽人家說北歐很多飲料都是不管大小均一價，但還是很多人會用一樣的錢買小的，因為他覺得大瓶喝不完」、「小巧方便，選你所愛」、「現代人真的很多愛買小包裝的，怕吃不完或是不會算，就算不划算也會買」、「礦泉水也是一樣，330ml的沒有比600ml的便宜」。
有人則指出「這種小瓶是給企業用，開會或是有訪客的時候，量不會太多，喝不完可以帶走。」而新開製作小瓶飲料產線就需另外的成本，就有相關產業人員表示「不管大瓶小瓶，生產成本幾乎一樣，生產好的產品，耗材和內容物對成本占比極小，尤其是內容物即使變2倍也沒差多少，整個成本比最大的是產線」。
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