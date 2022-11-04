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北市最新民調出爐！黃珊珊淪第3⋯三腳督局面恐「已結束？」

聯合新聞網／ 綜合報導
最新民調台北市長選戰「三腳督」局面已不在？左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。 圖／聯合報系資料照片
最新民調台北市長選戰「三腳督」局面已不在？左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。 圖／聯合報系資料照片

2022九合一大選即將到來，美麗島針對台北市長選戰公布最新民調，由國民黨提名候選人蔣萬安以34.3%領先，而民進黨提名候選人陳時中則以27.7%位居第二，黃珊珊則位列第3，知名評論員表示三腳督局面似乎「已被打破」。

節目《關鍵時刻》分享美麗島最新民調，目前支持度由蔣萬安34.3%領先，陳時中27.7%居次，而黃珊珊則是22.4%位列第三，其中個年齡支持者中，知名評論員黃世聰就表示，越靠近選舉，藍綠版圖漸漸歸隊，三腳督的局面似乎被打破，未來甚至可能演變成「捉對廝殺」的局面。

雖然陳時中的支持度在逐漸升高，但從年齡層來看，過去認為「年輕人較挺綠」的20至29歲區間卻是由蔣萬安以36.5%領先陳時中的21%，黃珊珊甚至還比陳時中高，拿下27.4%支持度。

許多PTT網友看到此結果，紛紛留言表示「這半個月發生了啥？33也崩太大了吧......」、「三三要下去了，蔣萬安應該能40%」、「謊33真的會被柯文哲害死」、「33被棄到15%以下指日可待」、「恭喜蔣市長」、「33走遠了，看辯論會後民調有沒有變動吧」，但也有網友表示「我淺藍淺綠朋友都支持珊珊」、「阿中的仇恨度太高，最後關頭棄珊保安」。

陳時中 蔣萬安 黃珊珊 民調 台北市長 2022大選

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