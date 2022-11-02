快訊

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

閃爆！甜蜜升格醫師娘 鄭家純新婚夫妻照片曝光

婦頭扎30多根針搭捷運！身分曝光 原來是曾任北市議員的她

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文分享搭捷運時遇到一位頭上扎滿針、淡定織著毛線的婦人，貼文引發熱議，婦人身分也曝光，原來是網紅陳沂的媽媽，前台北市議員陳雪芬。圖擷自《路上觀察學院》
有網友發文分享搭捷運時遇到一位頭上扎滿針、淡定織著毛線的婦人，貼文引發熱議，婦人身分也曝光，原來是網紅陳沂的媽媽，前台北市議員陳雪芬。圖擷自《路上觀察學院》

搭捷運會遇到形形色色的人，但遇到頭臉扎滿了針的人，會不會太驚嚇！有網友搭捷運時，看見一位婦人頭臉上扎滿了針，坐在博愛座上淡定的織毛衣，驚悚的畫面PO上網後引發熱議。結果釣出網友陳沂認了「她是我媽」──前台北市議員陳雪芬。

一位網友在《路上觀察學院》PO照分享在捷運上的奇遇記，照片中一位中年婦女在坐捷運博愛座上織毛衣，仔細一看，該婦女頭上臉上扎滿了針，數一數至少也有30多根，畫面有點嚇人。原PO驚訝直呼「阿姨有練過，還可以織毛衣，時間充分利用」。

貼文引發熱議，也被網紅陳沂分享認證那是她媽媽，笑稱媽媽頂著針頭人的造型淡定織毛線，「這就巨星的態度，處之泰然目中無人」，還標註「認證時間管理大師（蓋章）」，無意間又捅「宿敵」羅志祥一刀。

陳沂媽媽滿頭針的畫面嚇壞許多網友，驚呼「這真的假的？ 頭插針？這個針灸的真不是15分鐘就要拿下來了？」、「這樣走在人潮捷運站不會太危險嗎？一個踉蹌…」、「為什麼要帶著針回家？要自己拔嗎？」。

對於網友的擔心，陳沂也一一回覆表示，媽媽都是冷門時段去中醫跟搭捷運，而且還特別愛選博愛座，為何要扎著針回家，因為中醫各門派不同，有的說要扎15分鐘，有的門派說至少一小時才得氣，回家後要自己拔針再拿回診所。

陳沂家世大有來頭，父母都曾當過台北市議員，「針頭人」媽媽是曾連任三屆台北市議員的陳雪芬，爸爸是1988年捲入榮星花園弊案的陳俊源，陳沂也因此曾自稱是「罪人之女」，還透露跟爸爸不熟，沒被他養過。

陳沂 議員 網紅

相關新聞

婦頭扎30多根針搭捷運！身分曝光 原來是曾任北市議員的她

搭捷運會遇到形形色色的人，但遇到頭臉扎滿了針的人，會不會太驚嚇！有網友搭捷運時，看見一位婦人頭臉上扎滿了針，坐在博愛座上淡定的織毛衣，驚悚的畫面PO上網後引發熱議。結果釣出網友陳沂認了「她是我媽」──前台北市議員陳雪芬。

都小朋友在過？台人為何不瘋萬聖節 網友點破原因

在萬聖節前夕，南韓梨泰院卻因萬聖節活動驚傳憾事，據警方統計，當時約有10萬人湧進現場，引起台灣網友好奇，相比於日本、韓國皆有舉辦大型的萬聖節活動，為何台灣人不瘋萬聖節。對此，最多人認為是因台灣已有本土的鬼節「中元節」，另外台灣人懶得裝扮也是一大原因。

路邊整排樹「掛滿尿袋」 內行人解答了：人類很愛有病的東西

樹上掛尿袋？日前一名網友在臉書上發文，分享兩張樹上掛了很多包黃色液體的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友解釋真實用意。

萬聖節鬧事意外多！日百貨公司公告「禁變裝者進入」網力挺

南韓梨泰院萬聖節派對爆出嚴重的踩踏事故，目前已造成至少154人死亡，且有許多傷患仍在搶救當中。隨著萬聖節活動越來越蓬勃，雖然能夠帶來人群與商機，但即使沒發生死亡意外，有時群眾的脫序行為仍容易引起反感。甚至有日本店家在最近，直接禁止萬聖節裝扮的客人入場，還引起許多網友的贊同。

台北哪裡像梨泰院擁斜坡窄巷？網釣出6年前北投恐怖人潮

南韓梨泰院萬聖節萬人派對發生推擠嚴重意外，造成151人死、逾百人受傷。事發後引起台灣網友熱議，有網友在PTT上詢問「台北的哪裡會像梨泰院的斜坡窄巷」，意外釣出北投當年為了追逐「它」快閃而起的瘋狂人潮。

逛賣場驚見短裙妹露出「尾巴」 老司機秒懂笑了：玩很大

逛大賣場是許多民眾假日休閒的活動之一，有網友日前逛IKEA時發現一名年輕女子穿著格子短裙，但從裙子下方卻露出一條尾巴，他拍下照片PO網後引來鄉民們討論，有老司機一眼就知道是怎麼回事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。