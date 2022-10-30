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梨泰院驚見美軍幫忙指揮救援！韓國媳曝原因 哀傷揭致命3關鍵
南韓首爾梨泰院昨（29）日晚間的萬聖節派對吸引高達十萬人參加，不過因為現場人潮太過擁擠，導致不幸發生大規模踩踏意外，目前死傷人數皆已破百人。然而，有網友眼尖發現事發後有美軍協助指揮救援，部落客「台灣妞韓國媳」也在臉書上發文解釋。
為何梨泰院會出現美軍協助救援？「台灣妞韓國媳」今日在臉書上發文，她解釋因為梨泰院靠近美軍駐韓地，並且平常就聚集很多外國文化，不管餐廳、衣服、舶來品等等，是年輕人跟外國人很喜歡聚集的地方。然而，之所以有這次的派對活動，也是因為當地萬聖節氛圍有名而聚集起的人潮，並沒有政府或是主辦單位負責舉辦。
「台灣妞韓國媳」透露昨日晚上10時15分左右，梨泰院發生嚴重推擠，導致人疊人的意外發生。由於事發後現場相當混亂，加上物品遺落的狀況很多，所以在身份確認上有困難，只能得知年齡都是集中在20多歲的年輕人，並且以女性居多。接著，她提到整起意外的事發原因，還有待政府官方調查，不過她推斷可能是以下三個原因：
一、口罩聚會禁制令解除後第一個節慶
二、梨泰院本來週末白天人就很多，這些人滯留到晚上十點店家關門後，開始往路上流動聚集，而晚上要去萬聖節夜店的人又往梨泰院移動，雙方人潮匯集爆發更高的人潮
三、梨泰院一號出口是很窄的斜坡，並且地鐵站裡面下車的人可能完全不知道發生什麼事情
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