梨泰院像台灣西門町？ 一票網友反指這地方：好奇塞10萬人會怎樣

南韓首爾梨泰院踩踏慘案目前已造成151人死亡、82人輕重傷，死傷者大多為20多歲女性，最小年僅16歲，引發國際關注，所幸初步確認並無我國籍人士死傷消息。據悉，梨泰院現場地形是下坡路段，街道有很多斜坡，外界推測死傷慘重可能肇因於發生在窄巷的集體跌倒、人與人之間推擠所致。有人好奇，「梨泰院相當於台灣的哪裡？」，討論話題引發熱議。

原PO表示，自己有看過《梨泰院Class》這部韓劇，也聽過梨泰院殺人事件，因而得知南韓有這個地方，也認為梨泰院相當於台灣的西門町。貼文曝光後，有網友認同表示「差不多就是西門町辦跨年活動的慘劇」、「有斜坡的西門町」、「頂多算西門町吧！也沒那麼像，其實梨泰院是治安很差的地方，黃賭毒都在那裡」。

另有不少網友指出「把九份地形放到西門町位置」、「地形像九份，定位不太像」、「感覺像在九份老街塞1萬人」、「九份老街塞10萬人會怎麼樣」、「地型九份，人潮信義威秀」。也有人說「我認為比較像東區巷弄，但他們密度超高」、「天母，那邊一大堆外國人」、「過年的鹿港老街」、「十幾年前的週六逢甲夜市可以一戰」。

有人則不太認同原PO看法，留言說「基本上台灣沒有這種地方，大稻埕煙火可能有機會」、「沒有得比較，梨泰院除了熱鬧之外又是很多年輕人喜歡聚集的場所，台灣現在從東區沒落後已經沒什麼指標性的地區了，現在就是一堆網紅打卡位置而已」。