市議員參選顯露一現象 網支持：時代變遷

九合一大選即將來臨，各縣市議員候選人都進入衝刺階段，相關話題不斷，由於今年參選常見新人身影，有網友也在PTT發文提問，為何現在很多候選人都不到30歲，年輕優勢會比較好選嗎，貼文曝光後，引起不少網友熱議。

原PO指出，現在出來參選議員的候選人多數都很年輕，年紀不到30歲，有些更是俊男美女，她好奇，「現在選議員這麼夯喔，那麼多年輕世代都出來選？」不過也質疑，年輕出來選，人脈不夠，可能成為劣勢。

貼文一出後，網友紛紛回應，「年輕的才好啊，我們這邊之前里長老人都不做事的，後來選出一個新的都有在做事，我覺得很好」、「公民覺醒」、「因為發現上班族無望，當民意代表搞錢搞權，才是翻轉人生的機會」、「覺得是好事吧，時代社會變遷」、「議員算政治人物低階鋪陳的，當然要年輕的時候來做」、「發現不成熟的台灣選民很容易被外貌拐騙」。

對於人脈不足，網友則認為，「人脈不夠？你知道多少是政二代跟商二代嗎」、「很多都政治人物的子女啦」、「能宣傳打廣告做旗子的會沒資源到哪裡去」、「呱吉的例子也證明，未必要有人脈可以選上」、「別的地方不知道，在鄉下政二代當選率很高」。