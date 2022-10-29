快訊

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市議員參選顯露一現象 網支持：時代變遷

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇為何這次選戰有那麼多年輕人參選，不少還是俊男美女。圖為「侯家軍」新北市議員參選人呂家愷、戴湘儀、吳訓孝。圖／聯合報系資料照片
原PO好奇為何這次選戰有那麼多年輕人參選，不少還是俊男美女。圖為「侯家軍」新北市議員參選人呂家愷、戴湘儀、吳訓孝。圖／聯合報系資料照片

九合一大選即將來臨，各縣市議員候選人都進入衝刺階段，相關話題不斷，由於今年參選常見新人身影，有網友也在PTT發文提問，為何現在很多候選人都不到30歲，年輕優勢會比較好選嗎，貼文曝光後，引起不少網友熱議。

原PO指出，現在出來參選議員的候選人多數都很年輕，年紀不到30歲，有些更是俊男美女，她好奇，「現在選議員這麼夯喔，那麼多年輕世代都出來選？」不過也質疑，年輕出來選，人脈不夠，可能成為劣勢。

貼文一出後，網友紛紛回應，「年輕的才好啊，我們這邊之前里長老人都不做事的，後來選出一個新的都有在做事，我覺得很好」、「公民覺醒」、「因為發現上班族無望，當民意代表搞錢搞權，才是翻轉人生的機會」、「覺得是好事吧，時代社會變遷」、「議員算政治人物低階鋪陳的，當然要年輕的時候來做」、「發現不成熟的台灣選民很容易被外貌拐騙」。

對於人脈不足，網友則認為，「人脈不夠？你知道多少是政二代跟商二代嗎」、「很多都政治人物的子女啦」、「能宣傳打廣告做旗子的會沒資源到哪裡去」、「呱吉的例子也證明，未必要有人脈可以選上」、「別的地方不知道，在鄉下政二代當選率很高」。

議員 新人 呱吉 PTT 2022大選

延伸閱讀

蔡英文2024總統大選會挺誰？曾冠球：能做到「兩件事」的人

電視辯論會民進黨僅剩1策略 唐湘龍曝以後在北市恐無立足之地

「他帶陳時中闖是一大敗筆！」 沈富雄批綠營打選戰從上到下不及格

2022九合一大選倒數30天！各黨出招 激戰選區網路聲量誰領先報你知

相關新聞

她帶嬰兒用餐怕不便 店員神應對做出「豪華嬰兒床」好貼心

對有小嬰兒要照顧的爸媽而言，出外旅遊或用餐時，往往就會受到許多限制，自己也會擔心若是小貝比哭鬧的話，會影響到其他客人。不過最近日本有位媽媽網友，就在帶小貝比出門吃飯時，遇到店家的貼心服務，引起許多其他網友的討論。

市議員參選顯露一現象 網支持：時代變遷

九合一大選即將來臨，各縣市議員候選人都進入衝刺階段，相關話題不斷，由於今年參選常見新人身影，有網友也在PTT發文提問，為何現在很多候選人都不到30歲，年輕優勢會比較好選嗎，貼文曝光後，引起不少網友熱議。

4萬人朝聖！鍋貼店掛紅布條賀「撐過1年倒店魔咒」 在地人曝心酸內幕

在物價飆漲、房價下不來的年代，店家也嘆生存不易。近日新莊有一間鍋貼店在店門口掛出了紅布條，寫著「本店已突破此店面魔咒撐滿一年」，並且祭出優惠，有網友也貼出背後原因，吸引了4萬人朝聖道賀。

寶可夢阿伯近況曝光！仍騎單車抓寶 網驚覺：手機變少

擁有72支手機同時抓寶的「寶可夢阿伯」陳三元在網路上曾掀起一陣話題，先前傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，令許多網友擔心，不過近期有人發現他已經可以繼續騎單車抓寶可夢，讓許多人也替阿伯感到開心。

另類慶生！慶祝自己21歲生日 路邊擺糖果供自取求祝福

生日的時候你會怎麼慶祝？有人會與親朋好友一起慶生，也有人選擇平平淡淡地過，有網友日前在一處校園內看到一個紙箱，上面放了糖果讓人取用，還貼了紙張寫著這是自己21歲的生日，要送糖果給大家分享喜悅，鄉民們看了也覺得心暖暖的。

長期生活在歐美會「改變顏值」？網推測「這1原因」影響大

亞裔男的長相都能輕易辨認？網友發文詢問，為什麼長期在歐美生活的亞裔男生眼睛常會是「小小細長」，引來網友共鳴，甚至有網友專業推測，可能與不同語言使用到的發音部位有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。