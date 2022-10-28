另類慶生！慶祝自己21歲生日 路邊擺糖果供自取求祝福

生日的時候你會怎麼慶祝？有人會與親朋好友一起慶生，也有人選擇平平淡淡地過，有網友日前在一處校園內看到一個紙箱，上面放了糖果讓人取用，還貼了紙張寫著這是自己21歲的生日，要送糖果給大家分享喜悅，鄉民們看了也覺得心暖暖的。

有網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張照片，只見路邊擺放了一個紙箱，箱子上和一旁的桶子裝了不少糖果。紙箱上頭還貼了一張紙寫著「哈囉，大家好！今天是我21歲的生日，我買了一點糖果送給大家，請拿一顆糖果，祝我『生日快樂』，祝你健康，睡個好覺」，一旁還放了便條紙和簽字筆，有不少人拿了糖果後也寫下祝福。

有鄉民好奇「這如果是大學生擺在宿舍門口之類的就蠻適合的」，原PO也在留言區回覆這的確是學生放的，是在高雄的正修科技大學校內看到的。

照片吸引了2.2萬人按讚留言，「感覺這位朋友的心很富裕」、「哇！好可愛的舉動~雖然拿不到你的糖果，但衷心祝福你生日快樂！天天都開心、平安、健康」、「生日快樂，希望這位壽星能看到路觀上大家的祝福」、「好可愛，願溫柔的你被世界溫柔以待」、「另類的生日祝賀，感覺到陌生人的祝福，很棒的idea」、「好可愛的慶祝生日方式，把喜悅分享給更多的人」、「這位同學好可愛，感覺人緣很好」。