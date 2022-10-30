快訊

月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

「這種悲劇不應該發生！」 尹錫悅：將徹查原因、防止意外再發生

韓國梨泰院踩踏事故傷亡破百 台灣在這一年實施「管制新招」防意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她帶嬰兒用餐怕不便 店員神應對做出「豪華嬰兒床」好貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本媽媽擔心帶小嬰兒用餐會造成店家困擾，沒想到店員立刻發揮巧思拼出嬰兒床給小孩休息。圖擷自twitter
一位日本媽媽擔心帶小嬰兒用餐會造成店家困擾，沒想到店員立刻發揮巧思拼出嬰兒床給小孩休息。圖擷自twitter

對有小嬰兒要照顧的爸媽而言，出外旅遊或用餐時，往往就會受到許多限制，自己也會擔心若是小貝比哭鬧的話，會影響到其他客人。不過最近日本有位媽媽網友，就在帶小貝比出門吃飯時，遇到店家的貼心服務，引起許多其他網友的討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「pepechii5553」近來分享，表示有次她帶著小貝比外出吃午餐，因為沒辦法將嬰兒留在車內，所以如果想要進入餐廳，就得讓小貝比躺進娃娃車。但這樣又可能太佔位子造成店家不便，於是就先向店員詢問是否方便。

沒想到店員瞭解狀況後，不只讓這位媽媽進來用餐，還特地將兩張椅子併攏，並且鋪上毛巾、放上小玩具等物品，搭出了一個台簡易的嬰兒床。原先還擔心會因為嬰兒被拒於門外的pepechii5553，卻意外遇上店員如此貼心的服務，讓她覺得相當感動。

許多網友也紛紛表示「好棒的店家」、「我被治癒了」、「講得我都想去這家店看看了」、「看照片瞬間還以為是真的嬰兒床」、「碰到這種服務真的會留下美好回憶」、「原來這種椅子還能這樣用」、「神對應，搞得我也想要這種椅子了」、「好豪華的嬰兒床」、「這店員一定很喜歡小孩子」。

嬰兒 日本

延伸閱讀

女主播洗衣「機器爆炸破裂」嚇壞 驚覺這類衣物是肇事元兇

190公分高男子被盤查秀狐耳證件照 員警卻怒罵「別騙人了」

少年問機長「如何成為駕駛」締忘年之交 14年後遨翔夢成真了

日本搭機遇地勤暖心舉動 網友一見驚喜「萬聖節的美好回憶」

相關新聞

她帶嬰兒用餐怕不便 店員神應對做出「豪華嬰兒床」好貼心

對有小嬰兒要照顧的爸媽而言，出外旅遊或用餐時，往往就會受到許多限制，自己也會擔心若是小貝比哭鬧的話，會影響到其他客人。不過最近日本有位媽媽網友，就在帶小貝比出門吃飯時，遇到店家的貼心服務，引起許多其他網友的討論。

市議員參選顯露一現象 網支持：時代變遷

九合一大選即將來臨，各縣市議員候選人都進入衝刺階段，相關話題不斷，由於今年參選常見新人身影，有網友也在PTT發文提問，為何現在很多候選人都不到30歲，年輕優勢會比較好選嗎，貼文曝光後，引起不少網友熱議。

4萬人朝聖！鍋貼店掛紅布條賀「撐過1年倒店魔咒」 在地人曝心酸內幕

在物價飆漲、房價下不來的年代，店家也嘆生存不易。近日新莊有一間鍋貼店在店門口掛出了紅布條，寫著「本店已突破此店面魔咒撐滿一年」，並且祭出優惠，有網友也貼出背後原因，吸引了4萬人朝聖道賀。

寶可夢阿伯近況曝光！仍騎單車抓寶 網驚覺：手機變少

擁有72支手機同時抓寶的「寶可夢阿伯」陳三元在網路上曾掀起一陣話題，先前傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，令許多網友擔心，不過近期有人發現他已經可以繼續騎單車抓寶可夢，讓許多人也替阿伯感到開心。

另類慶生！慶祝自己21歲生日 路邊擺糖果供自取求祝福

生日的時候你會怎麼慶祝？有人會與親朋好友一起慶生，也有人選擇平平淡淡地過，有網友日前在一處校園內看到一個紙箱，上面放了糖果讓人取用，還貼了紙張寫著這是自己21歲的生日，要送糖果給大家分享喜悅，鄉民們看了也覺得心暖暖的。

長期生活在歐美會「改變顏值」？網推測「這1原因」影響大

亞裔男的長相都能輕易辨認？網友發文詢問，為什麼長期在歐美生活的亞裔男生眼睛常會是「小小細長」，引來網友共鳴，甚至有網友專業推測，可能與不同語言使用到的發音部位有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。