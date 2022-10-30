她帶嬰兒用餐怕不便 店員神應對做出「豪華嬰兒床」好貼心

對有小嬰兒要照顧的爸媽而言，出外旅遊或用餐時，往往就會受到許多限制，自己也會擔心若是小貝比哭鬧的話，會影響到其他客人。不過最近日本有位媽媽網友，就在帶小貝比出門吃飯時，遇到店家的貼心服務，引起許多其他網友的討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「pepechii5553」近來分享，表示有次她帶著小貝比外出吃午餐，因為沒辦法將嬰兒留在車內，所以如果想要進入餐廳，就得讓小貝比躺進娃娃車。但這樣又可能太佔位子造成店家不便，於是就先向店員詢問是否方便。

沒想到店員瞭解狀況後，不只讓這位媽媽進來用餐，還特地將兩張椅子併攏，並且鋪上毛巾、放上小玩具等物品，搭出了一個台簡易的嬰兒床。原先還擔心會因為嬰兒被拒於門外的pepechii5553，卻意外遇上店員如此貼心的服務，讓她覺得相當感動。

許多網友也紛紛表示「好棒的店家」、「我被治癒了」、「講得我都想去這家店看看了」、「看照片瞬間還以為是真的嬰兒床」、「碰到這種服務真的會留下美好回憶」、「原來這種椅子還能這樣用」、「神對應，搞得我也想要這種椅子了」、「好豪華的嬰兒床」、「這店員一定很喜歡小孩子」。