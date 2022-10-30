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她帶嬰兒用餐怕不便 店員神應對做出「豪華嬰兒床」好貼心
對有小嬰兒要照顧的爸媽而言，出外旅遊或用餐時，往往就會受到許多限制，自己也會擔心若是小貝比哭鬧的話，會影響到其他客人。不過最近日本有位媽媽網友，就在帶小貝比出門吃飯時，遇到店家的貼心服務，引起許多其他網友的討論。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「pepechii5553」近來分享，表示有次她帶著小貝比外出吃午餐，因為沒辦法將嬰兒留在車內，所以如果想要進入餐廳，就得讓小貝比躺進娃娃車。但這樣又可能太佔位子造成店家不便，於是就先向店員詢問是否方便。
沒想到店員瞭解狀況後，不只讓這位媽媽進來用餐，還特地將兩張椅子併攏，並且鋪上毛巾、放上小玩具等物品，搭出了一個台簡易的嬰兒床。原先還擔心會因為嬰兒被拒於門外的pepechii5553，卻意外遇上店員如此貼心的服務，讓她覺得相當感動。
今日昼過ぎにランチ食べに出かけたの。— ぺぺちー (@pepechii5553) October 24, 2022
そしたら車内で赤子寝ちゃって、もしお店空いていたら店員さんにベビーカー入れてもいいか聞いてみようって入ったの、そしたら「あらっ♡寝てた！ベットにするね！」って言われて！？って思ったら椅子くっ付けて下にタオル引いて間に玩具刺してベビーベッドに😭 pic.twitter.com/Fi0Y3zcpcA
許多網友也紛紛表示「好棒的店家」、「我被治癒了」、「講得我都想去這家店看看了」、「看照片瞬間還以為是真的嬰兒床」、「碰到這種服務真的會留下美好回憶」、「原來這種椅子還能這樣用」、「神對應，搞得我也想要這種椅子了」、「好豪華的嬰兒床」、「這店員一定很喜歡小孩子」。
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