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沒一顆完整！煮溏心蛋剝殼超崩潰 內行人教撇步

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO對於剝蛋殼相當苦惱。 圖擷自家常菜
原PO對於剝蛋殼相當苦惱。 圖擷自家常菜

不論茶葉蛋、水煮蛋或者溏心蛋，不少人都會遇到蛋殼不好剝的情況，一名女網友日前在家裡煮26顆溏心蛋，但剝蛋殼卻讓她非常崩潰，她在臉書PO文抱怨後，就有不少內行人提供成功的小撇步。

原PO在臉書「家常菜」發文表示，日前在家裡煮了26顆的溏心蛋，竟然沒有一顆是完整的，而且光是剝蛋殼就讓她非常頭痛，剝好只剩下19個，讓她苦笑地說「剝完這些蛋可我也吃撐了」。

貼文引來不少人討論，「我跟妳一樣，剝完沒有一顆蛋是完整的～哭哭」、「用電鍋蒸是不是會比較容易成功，因為我用水煮都很容易剝得很醜」、「因為蛋白沒熟才會不好剝」、「我也是跟妳一樣邊剝邊吃，連我家狗狗也是跟我一樣吃得好撐，後來不做溏心蛋了，改用買的」、「我也從沒做成功過~放棄」、「用煮用蒸都試過，我的盲點是蛋黃沒有在正中心，旁邊一破就毀了」。

還有內行人分享剝蛋殼的撇步，「我會用針在氣室戳一針，先煮滾水依喜歡熟度設定時間煮後撈出放入冰水中，等冷卻後還滿好剝的」、「跟新不新鮮無關…只要煮好在冷水內敲裂蛋殼，保證無失手，幾乎每顆都是光滑」、「冷水煮加檸檬幾片就好剝」、「煮好撈起泡冰水內，整個蛋都在水內10分鐘再剝」、「什麼撇步都不用，只要水滾後，轉小火再煮5分鐘，我用這招每次都百分之百成功，你的蛋看起來就是煮得不夠熟」。

原PO一次煮了26顆溏心蛋。 圖擷自家常菜
原PO一次煮了26顆溏心蛋。 圖擷自家常菜

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