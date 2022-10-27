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台中炒麵根本沒有「炒」？ 網笑：那叫東泉拌麵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現台中炒麵竟然不是用「炒」的，引發討論。 圖擷自PTT八卦版
一名網友發現台中炒麵竟然不是用「炒」的，引發討論。 圖擷自PTT八卦版

只要到台中，許多人幾乎都會特地來一碗炒麵，體驗當地美食。但有網友表示，他到了一間炒麵店時，竟觀察到老闆只是把油麵放到爐子上面跟豆芽韭菜混拌一下，根本沒有進行炒麵中的「炒」這個步驟，引起許多網友議論。

一名網友在PTT八卦版以「驚！台中的炒麵根本沒有炒！」為題發文，文中顯示他特地去吃了台中人的驕傲炒麵，但是在等菜來的過程中，原PO發現老闆竟然只是把油麵放到爐子上面跟豆芽韭菜「混拌」一下，上桌前淋一下肉燥，就完成了炒麵，這讓他大吼「根本沒有炒啊！」。

許多網友紛紛回應解釋，認為「拌的那兩下就是炒了」、「拌不就是炒了？」、「有加熱算給你面子了」，但也有人解釋「是早就炒好了，只是先放著」、「明明就有炒，炒完才放到蒸爐上保溫」。

也有人提醒原PO「重點是好不好吃啊，料理不就是好吃就好嗎」、「那叫麵拌東泉，講幾次，東泉才是本體，麵是調味用的」、「那叫東泉拌麵」。

PTT

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