網曝「1職業」宵夜爽吃滿滿焢肉 眾人稱羨：退休後找我補位

夜班保全的工作日夜顛倒，還不時傳出有保全因打瞌睡引發住戶不滿，但實際上也有保全與住戶相處融洽，近日一名男子就po出他值夜班時被住戶投餵的「罪惡宵夜」，讓不少人看了直流口水，他則無奈笑說「有一種餓叫住戶覺得你餓，撐死我了」。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享，他在一社區內擔任夜班保全，住戶們都叫他「那個胖胖的保全」，且經常有住戶擔心他吃不飽，於是端來各種宵夜投餵，「有一種餓叫住戶覺得你餓or住戶真的覺得你很餓」。他曬出其中一張宵夜照炫耀，上頭是一碗加了滿滿豬腳、焢肉的泡麵，讓許多網友直呼「看了好餓」。

一位網友分享了他在值夜班時被投餵的「豬腳泡麵」，引起眾人稱羨。圖擷自Facebook

許多網友看了直喊羨慕，「就說當保全了，少走幾十年彎路」、「哪個社區大樓啊，這邊住戶太好」、「這個滷肉太讚了吧」、「哇塞，這看起來好好吃」、「請你準備退休後找我補位」，「我羨慕又嫉妒」、「保全中的王者」。

也有同行也表示羨慕，「當保全真的要靠運氣，分到好社區，會因住戶的愛護而做到退休，分到難搞的社區，每一天都過的煎熬」、「我的三個點沒有這麼優的住戶，有一個有機會給餅乾，我都自備零食聽音樂」、「以前當過夜班保全，住戶都叫我『那個瘦瘦的保全』」。

還有人指出，保全本身一定深得住戶喜愛才有這般待遇，「保全應該做事認真才能被疼愛」、「你一定很盡忠職守，讓住戶覺得有你在他們很安心」、「可見你在那邊服務應該很好，不然住戶也不會拿東西給你吃」。