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網點評57金鐘戲劇經典場面曾寶儀、阿翰超強串場只排第二 冠軍絕對是她

聯合新聞網／ 綜合報導
57金鐘戲劇類頒獎典禮於22日圓滿落幕，其中主持人曾寶儀與網紅阿翰的超強串場引來一致好評。 圖擷自曾寶儀IG
57金鐘戲劇類頒獎典禮於22日圓滿落幕，其中主持人曾寶儀與網紅阿翰的超強串場引來一致好評。 圖擷自曾寶儀IG

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮圓滿落幕，主持人曾寶儀首度擔綱主持大任，巧妙掌控典禮節奏，且引言與主持功力獲得一致好評。許多PTT鄉民看完57金鐘戲劇類頒獎典禮後也都大力讚美，而在網友評比後認為謝盈萱奪下視后上台領獎的那一段感謝詞最讓人印象深刻，尤其「爆粗口」意外堪稱是金鐘最難忘一幕。

一名網友在PTT發文分析，看完今年第57屆戲劇金鐘頒獎典禮後，他整理出令人感到意外的四大內容，「一、陳亞蘭得視帝；二、《茶金》摃龜主要獎項；三、《華燈》摃龜主要獎項；四、謝盈萱致詞翻車」，原PO自己也直言第四點最讓他感到驚訝，「謝盈萱根本陳嘉玲（《俗女養成記》女主角）上身，那一聲『FXXK』超震撼！」

第57屆金鐘戲劇節目女主角獎由《四樓的天堂》謝盈萱奪下。報系資料照／記者沈昱嘉攝影
第57屆金鐘戲劇節目女主角獎由《四樓的天堂》謝盈萱奪下。報系資料照／記者沈昱嘉攝影

貼文一出，引起許多網友回應「4啦！推謝盈萱超讚」、「當然是謝盈萱致詞翻車」、「4是真的神展開意外，不會預料到的」、「4是本屆最高潮無誤，根本大型社死現場啊」、「謝盈萱根本還沒下戲吧」、「陳嘉玲誤幫張琪（《四樓的天堂》女主角）領獎絕對是最大笑點」，但也有人指出「我選4，但《斯卡羅》贏《茶金》還是很驚訝，（我覺得）劇情跟剪輯節奏是《茶金》勝，《斯卡羅》是贏在製作跟格局？」

除此之外，PTT鄉民也推爆曾寶儀和網紅阿翰的開場串場表演，兩人合體致敬入圍最佳戲劇的5部作品，阿翰以先前爆紅的角色「九天玄女『降肉』」助陣，從算命過程還原戲劇場景，讓鄉民直呼毫無違和感，堪稱是57金鐘第二經典。

PTT 謝盈萱 金鐘獎 曾寶儀 華燈初上

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