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肚子餓打算到八方雲集吃午餐 他靠近店家「見1幕」發現被耍了
路上的店家非常多，有些連名字和招牌都很像，顧客進門前都要多確定一眼。日前一名男網友在臉書上發文，表示自己打算去吃八方雲集，但靠近店家一看卻發現自己被耍了，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名男網友在臉書「路上觀察學院」發文，他透露自己當下肚子很餓，於是打算出門找午餐吃，結果竟然意外被耍了。從照片中可以看見招牌顏色和八方雲集非常類似，整體都是以黃色和紅色為基底，搭配清楚明瞭的黑色店名。再仔細一看，招牌上寫的是「爪方雲集」而非八方雲集，這是一間選物販售專賣店，沒有販售鍋貼和水餃。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看有沒有餅乾或泡麵，只是夾不到就要花比較高的價錢」、「夾鍋貼嗎？」、「以為賣雞腳」、「台灣也開始山寨了」、「不要跑錯間」、「夾鍋貼兌換禮盒」、「真的是夾娃娃就飽了」。最後，原PO也在留言處透露，在這間「爪方雲集」的旁邊，距離相隔不到200公尺，就有正牌的八方雲集。
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