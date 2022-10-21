臉書塗鴉牆留生日快樂「8成都不熟」 她曝熟人專用1祝賀管道

有些人很在意生日，因此會把生日日期特別設定在社群軟體，當天便會湧入不少祝福。網紅作家黃大米在臉書上發文，她透露會在臉書塗鴉牆祝福的人，八成都是不熟的朋友，而貼文曝光後也掀起討論。

黃大米昨（20）日在臉書上發文，她表示每年生日當天，會在臉書塗鴉牆上祝福生日快樂的人，「八成都跟你不熟」。黃大米接著直言，「真的熟的，會在LINE上祝你生日快樂」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真正熟的會說到KTV慶生」、「我同意，因為我也都會私賴，不會在臉書上祝福」、「熟的朋友都直接開飯局」、「熟的用LINE送你生日禮物，真心覺得這功能好讚」、「還真的！總覺得在臉書的祝福都很虛假」、「真正熟的會說『下班出來喝酒』」、「真的！感謝好友LINE的祝福」。

另外，也有網友表示自己早已關閉臉書的生日通知功能，「我把臉書上的生日顯示消除，到生日當天變得很安靜」、「關了生日通知，知道生日的只剩家人了」、「所以把生日隱藏以後，換得不少安靜」、「我把生日的通知都關閉，所以沒有人祝我生日快樂」、「真的，所以好久以前就關閉臉書上的生日通知」、「我的臉書沒有公開生日，所以會祝我生日快樂的，八成都是熟人」、「只要把臉書的生日顯示關掉，你就會知道，其實你根本就沒有朋友」。

最後，也有網友忍不住自嘲，「跟我最熟的竟然是商業簡訊，提醒我生日時有折扣」、「跟我最熟的是Gogoro，至少它會在我生日的時候唱首歌給我」、「我只有廣告訊息的生日快樂」、「我只有大門指紋鎖的顯示才知道我生日」、「跟我最熟的是業者的祝賀，然後叫我可以去消費了」。