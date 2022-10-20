陳時中民調屢墊底 網友對該「保珊」或「保蔣」掀討論

近日《震傳媒》和《美麗島電子報》針對台北市選戰民調，民進黨台北市長參選人陳時中皆居於第3，有網友就表示目前陳時中墊底「基本上底定」，因此淺綠可以決定要「保珊還是保蔣」，並列出兩者優劣，引來許多網友討論。

一名網友在PTT政黑版PO文，表示按照目前北市民調趨勢，陳時中「幾乎墊底基本上底定」，因此目前「淺綠的」可以開始決定要「保珊」還是「保蔣」。

該名網友還列出「保珊」和「保蔣」的優劣。他表示「保珊」可以削弱藍軍氣勢，可以比照過去北市給無黨籍管轄，總統大選擇留給「抗中保台」的民進黨，而缺點是「柯文哲會太囂張」，恐怕大家會「受不了」。

而「保蔣」的好處則讓柯文哲不能囂張，寄生回新竹，但缺點則2024年藍軍氣勢如虹，柯文哲可能棄選總統變副手，導致藍白結盟，選票集中到藍軍或是反綠聯盟。

網友們對此分析，表示「不管時中會不會第三，棄保空間真的不大，頂多搶搖擺票」、「從美麗島民調就知道，三者相當，這次沒有棄保了」、「KMT最想要的棄珊保蔣不會發生，TMD（台灣民眾黨）想要重演四年前也不可能」、「我基本上是覺得棄中不會發生，但真的發生就不會去投蔣啊，一是選民屬性，二是強弱態勢」、「一般鐵綠的就是不可能投國民黨」。