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知名鍋貼店招牌掉字…她寫「3字」說明 網友笑翻：懷疑你罵人

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友看到鍋貼店八方雲集的招牌少了一字，在臉書寫了「集掰了」3字說明，一語雙關，吸引逾萬網友按讚。圖擷自《路上觀察學院》
一位女網友看到鍋貼店八方雲集的招牌少了一字，在臉書寫了「集掰了」3字說明，一語雙關，吸引逾萬網友按讚。圖擷自《路上觀察學院》

商店招牌是業者的門面以及吸引消費者上門的重要工具，使用時間久了，若有破損、缺漏，可能也會損及商業形象。一位女網友發現某知名鍋貼的招牌，4字店名掉了1個字，她隨手拍下照片並配上「3字註解」，網友待意會後全笑翻，貼文獲逾2萬人按讚。

一位女網日前行經捷運七張站附近，發現知名鍋貼連鎖店「八方雲集」的招牌，少了一個「集」字，只剩「八方雲」3個字，女網友隨手拍下照片發布在《路上觀察學院》臉書專頁，並寫下「集掰了」3字當註解，吸引許多網友關注，待意會到「集掰了」3字的發音像極了某句粗口，全場笑翻。

貼文吸引2.1萬人按讚，網友紛紛留言「笑死」、「好有哏」、「一語雙關」、「明明照片很普通，被你一句話弄神了」、「文字說明勝過圖」、「我懷疑你罵人，但我沒有證據」、「罵人不帶髒字最高境界」、「雖然對店家失禮，但我忍不住笑了」。

八方雲集

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