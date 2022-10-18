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好市多聯名卡盛傳易主富邦 消費者怨：10年來換3張卡

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多聯名卡發卡權盛傳將由國泰改為富邦，引發網友抱怨「又要換卡」。圖為好市多會員卡。翻攝自好市多官網
好市多聯名卡發卡權盛傳將由國泰改為富邦，引發網友抱怨「又要換卡」。圖為好市多會員卡。翻攝自好市多官網

據傳，美式賣場好市多Costco）將與合作多年的國泰世華銀行分道揚鑣，改與富邦集團下的台北富邦銀行（簡稱北富銀）合作發行聯名卡，這也意味著國泰將損失逾250萬聯名卡卡友。此消息引起不少網友抱怨，大嘆只有台灣好市多規定要刷聯名卡，還要為此一直辦新卡。

近日盛傳台北富邦銀行以超過12億元簽約金拿下好市多聯名卡發卡權，消息一出，在PTT上引起大批網友抱怨，「爛死，還要換卡」、「花一堆錢買沒用卡，所以為啥要限定」、「我辦那張卡就只為了買個燻鮭而已QQ」、「換過3家了吧，好市多只能刷聯名卡真的很鳥」、「加入Costco 10幾年來換幾張卡了」。

不過也有網友支持換掉國泰，「上上週國泰大斷線後好市多一定不爽啊，還是在生意最好的假日大當機」、「國泰這種品質，喜歡砸招牌就砸，出包還不只一次，換了剛好」、「國泰就是爛」、「終於不用接國泰酸不貸款的電話了」。

據本報報導，今（18）日早上好市多副總經理王友玫僅對傳言回應，她不清楚消息從何而來，「Costco會定期審核會員卡的會員權益，若有任何服務變動，會即時通知會員，謝謝關心！」北富銀則表示，不回應市場傳聞；國泰世華銀也說，目前還在跟好市多洽談中。

好市多 Costco 國泰世華 台北富邦銀行 PTT

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