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阿嬤駕電動代步車逛好市多賣場 網讚一舉動：贏台灣80%駕駛

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享在好市多看到一位阿嬤騎著電動代步車逛賣場。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
有網友分享在好市多看到一位阿嬤騎著電動代步車逛賣場。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

台灣老年人口比例高，有許多行動較不便的長者會以電動車代步，有網友分享在好市多看到一位阿嬤騎著電動代步車逛賣場，並拍下照片，引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，提到在逛好市多時的特別經歷，她看到有位阿嬤在賣場裡駕著電動代步車，「阿嬤把車車開進來了，轉彎還會打方向燈喔」。

從照片中可以看到一輛紅色的電動代步車，車頂鋪著隔熱墊，車子後方還懸掛有反光效果的光碟片，而這輛車正好打了左邊的方向燈。不少網友看到後紛紛留言「光會打方向燈這一點贏台灣80%駕駛」、「優良駕駛」、「值得鼓勵！不管是放她進門的工作人員，還是記得打燈的阿嬤都很棒」、「希望公共場合規劃更多對高齡人口友善的設施」、「你我都會老，多多體諒行動不便的人，我覺得很棒呀」、「阿嬤也是有繳年費的，沒理由不給進賣場啊」。

不過有網友認為「現在賣場被弄得很窄，這樣可能會遇到堵住的情況」、「覺得用輪椅是不是會比較妥當」、「在賣場結帳時，被後方『暴衝』的電動代步車撞到腳骨折不能工作」、「像內湖店那種入口就不適合這類進場」。

也有人解釋「這個屬於醫療助行裝置，她就是等同於一般行人，麻煩請一視同仁」、「美國一堆好嗎，有的賣場還備有前方有超大購物籃的代步車，可以讓行動不便的人借用」。

好市多

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