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他問「智慧垃圾桶好用嗎？」 PTT網友掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO詢問大家「覺得智慧垃圾桶好用嗎？」 示意圖／ingimage
原PO詢問大家「覺得智慧垃圾桶好用嗎？」 示意圖／ingimage

隨著科技日益進步，不少家電也推陳出新，出現許多新功能。日前一名網友在網路上發文，分享自己使用智慧垃圾桶的心得，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「智慧垃圾桶好用嗎？」為題發文，原PO透露自己買過一個智慧垃圾桶，可以用感應或是腳踢來開蓋，只要裝兩顆4號電池就可以。原PO坦言一開始算方便使用，但用久之後，發現充電電池大概1、2週就會沒電，沒電時反而變得很麻煩，因為會懷疑是不是壞掉而無法感應，就變成要彎腰下去開蓋確認。

不僅如此，原PO表示就算是用裝滿電的電池，一開始機器還是會怪怪的，都要等個幾十秒蓄電。對此，原PO好奇詢問大家「大家覺得智慧垃圾桶好用嗎？是不是我買到差的款式才覺得不好用…？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「要換電池很煩」、「腳踩的就很方便了啊」、「每次沒電還要去翻骯髒的垃圾桶蓋換電池」、「有夠多餘，買腳踩的便宜又不用電」、「用腳踩那一下不好嗎？還要花錢買電池」、「有買一個，完全沒必要智慧的東西，不如直接用無蓋或腳踩的」、「只會感應開蓋，那跟電子垃圾差不多吧」、「不會幫你分類跟丟垃圾，到底哪裡智慧了」、「沒事就自己開，一下就沒電，然後又很吵」、「難用，清洗垃圾桶還要小心零件泡水」。

不過，也有網友認為智慧垃圾桶很好用，「我的吃兩顆3號電池，用四個月還沒換過」、「我家用一年多了，附贈的電池還有電」、「我平均半年換一次電池耶」、「放廁所用了一年，期間也沒在換電池」、「我的裝四顆3號鹼性電池，目前四個月沒換過，反應靈敏又快，超級方便」、「我用鹼性電池幾個月才換一次，目前用三、四個月都還有電」。

PTT

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