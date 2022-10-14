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才開2個月就倒！廖老大加盟主45萬求頂讓 網酸：剛開店就畢業

聯合新聞網／ 綜合報導
「賽車教父」廖老大經營茶飲加盟，加盟店如雨後春筍般不斷開設。圖／取自臉書賽車教父-廖老大
「賽車教父」廖老大經營茶飲加盟，加盟店如雨後春筍般不斷開設。圖／取自臉書賽車教父-廖老大

賽車教父廖老大跨足飲料界，吸引許多人開設「廖老大手搖飲」加盟店，不過卻因為飲品味道不佳，導致不少店家紛紛倒閉。一名店主在網上貼出頂讓公告，頂讓金45萬，聲稱要「放下工作，追逐夢想」，在地網友傻眼直呼「不是才剛開2個月嗎？」其他網友則笑稱「是放下夢想，認真工作吧」。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」貼出店面頂讓公告，貼文寫著「老闆決定放下工作，追逐夢想，故頂讓店面，誠找有緣人，意者請私訊洽詢」，店面位置在新竹市中正路，頂讓金45萬，含所有硬體設備。

網友貼出頂讓公告，其他人一看裝潢立刻發現是廖老大飲料店。圖擷自臉書
網友貼出頂讓公告，其他人一看裝潢立刻發現是廖老大飲料店。圖擷自臉書

網友貼出頂讓公告，其他人一看裝潢立刻發現是廖老大飲料店。圖擷自臉書
網友貼出頂讓公告，其他人一看裝潢立刻發現是廖老大飲料店。圖擷自臉書

該網友也貼出待頂讓店面的照片，該店為一家手搖飲店，整面牆壁都是黃色，眼尖網友立刻發現是「廖老大手搖飲」加盟店，不少在地網友直呼「這不是剛開嗎？」、「太快了吧！真的是阿娘喂」、「每次經過總是冷冷清清，還開在清心旁邊，也不知是哪來的勇氣，開店即關店」。

許多網友紛紛留言嘲諷是「放下夢想認真工作吧」、「阿娘喂，頂下來會賺嗎」、「生意不好換個夢想追了」、「剛開就畢業了」、「全台灣黃色基底的店只有兩種，一種是台彩，一種是阿娘喂」、「發現這個夢追不成，換個夢追」、「這應該是中正路最快頂讓的店吧」。

還有網友留言「45萬丟這邊，我寧願相信台積電會回600」、「買過一次，真的很母湯喔」、「不要抓交替了，還是為自己積點德吧！」，也有網友為店家打氣，留言「好乾淨，看了好喜歡，真想創業賣吃的，加油！我也幫家人頂讓很成功過，可以的，加油」、「經過那就會買，我覺得好喝」。

廖老大 新竹

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