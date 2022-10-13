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少這道菜不叫辦桌！眾人推「魚翅羹」 老饕：考驗總舖師功力

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO貼出辦桌當中最受歡迎的一道菜「魚翅羹」。 圖擷自爆廢公社公開版
原PO貼出辦桌當中最受歡迎的一道菜「魚翅羹」。 圖擷自爆廢公社公開版

台灣傳統喜宴「辦桌」當中有不少道經典料理，當中有一道羹湯是許多人的最愛，有網友就在臉書PO出照片，他表示如果菜餚中沒有這一道，根本就不是辦桌，照片一出也引起不少討論，老饕透露總鋪師功夫好不好就看這道菜。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，桌上放了一碗比臉盆還要大的魚翅羹，裡面滿滿的有香菇、蝦仁、魚翅等配料，中間再加上香菜點綴，讓許多饕客看了口水直流，原PO也興奮地直呼「辦桌少了這道，根本不能叫辦桌」。

不少人都力推這道傳統美食，「吃辦桌的靈魂」、「少了這個少了一個靈魂」、「每次吃辦桌。我也是期待這道而已」、「我都吃好幾碗，最好是整個放在我面前」、「辦桌的精華」、「是我吃過的羹類，最好吃的」、「沒錯，辦桌就是要有這味」、「超愛這道菜，每次辦桌都多吃好幾碗，吃不完包回去，加白飯進去就是美味」、「真的，整桌油飯跟羹是精華」。

還有內行人表示「以前叫『二路菜』，現在人叫『魚翅羹』」、「經典的魚翅羹，通常擺在第二道出菜，涼菜盤之後」、「吃辦桌！手路菜…就看這門羹」、「一定要流水席的總鋪師煮出來的才好吃」、「總鋪師的功夫也全看這道菜」、「第二道是關鍵菜，後面就知道好不好吃了」、「第二道菜，也是看師父功夫的一道菜」。

爆廢公社 辦桌 總舖師

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